Delphine Boël: Mahkeme kararıyla 'Belçika Prensesi' ünvanını kazanan sanatçı, 'Tek isteğim babamla... - Son Dakika
BBC

Delphine Boël: Mahkeme kararıyla 'Belçika Prensesi' ünvanını kazanan sanatçı, 'Tek isteğim babamla...

Belçika Kralı 2. Albert'in evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ve geçen hafta mahkeme kararıyla resmen "Prenses" ünvanını elde eden Delphine Boël, "İstediğim gerçekten bu değildi.

Delphine Boël: Mahkeme kararıyla 'Belçika Prensesi' ünvanını kazanan sanatçı, 'Tek isteğim babamla..., System.String[]

Belçika Kralı 2. Albert'in evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ve geçen hafta mahkeme kararıyla resmen "Prenses" ünvanını elde eden Delphine Boël, "İstediğim gerçekten bu değildi. Sadece babamla karşılıklı sohbet edebilmekti" dedi

Yaklaşık 7 yıl süren mücadele sonucu Kral 2. Albert'e karşı açtığı velayet davasını kazanan 52 yaşındaki sanatçı Boël, "Sürecin böyle sonuçlanacağını ve kazanacağımı hiç düşünmemiştim" diye konuştu.

Başlangıçta kendisini çok çaresiz hissettiğini söyleyen Boël, Le Soir gazetesine şunları söyledi:

"İstediğim şey babamın bir jestiydi. Kazanacağımı düşünmemiştim ama bir kez olsun benimle konuşmak isteyeceğini düşünüyordum. Özellikle kızı olduğumu neden inkar ettiğine ilişkin bir açıklama istiyordum. Bu konuyu uzun süre aklımdan çıkarmaya çalkıştım ama kendi kızım doğduğunda, 'İnsan çocuğuna nasıl böyle davranabilir' diyerek dava açmaya karar verdim."

Delphine Boël, annesi Barones Sybille de Selys Longchamps'ın 1960'lı yıllarda Albert ile olan ilişkisi sonucu dünyaya geldiğini öğrendiği 1999'da öğrenmişti.

Boël,, yıllarca "istenmeyen ağırlık, kirli çamaşır ve baş belası" olarak görüldüğünü söyledi:

"Artık mahkeme beni haklı çıkardığına göre, gerçekten yaşayabilirim. Ben attık her şeyden önce var olma hakkına sahibim. Ben değişmedim, ben hala bir sanatçı olan Delphine'im. 17 yaşından bu yana omuzlarımda ağır bir yük vardı ve şimdi ilk kez o yük kalktı."

Boël, mahkeme kararı sonrası, kraliyet ailesinden kimsenin kendisiyle iletişime geçmediğini açıkladı.

Bu konuda kendisinin de daha fazlasını beklemediğini ve istemediğini belirten Boël, "Uzun yıllar meseleyi kapalı kapılar ardında gizlice halletmek istedim, ama ben kara koyundum. Bu tatsız ve hatta yaşanmaz bir durumdu" dedi.

Boël, yaşanana sürece ilişkin biyolojik babası 2. Albert'i affedip affetmeyeceğine ilişkin bir soruya, "Her şeyin düzelmesine izin vermek için zamana ihtiyacım var" karşılığını verdi.

Gerçek babasının kim olduğunu 17 yaşında öğrendi

Belçikalı tanınmış sanayici Jacques Boël'in nüfusuna kayıtlı olan 52 yaşındaki sanatçı, 17 yaşında, gerçek babasının Belçika Kralı 2. Albert olduğunu öğrendi.

Belçika'da 1993-2013 yıllarında tahtta kalan 2. Albert'in, 21 Temmuz 2013'te sağlık sorunları nedeniyle tacı oğlu Filip'e devretmesi üzerine, dokunulmazlık zırhı da kalktı.

Bunun üzerine Delphine Boël, gerçek babasının 2. Albert olduğunu belirterek mahkemeye başvurdu. Brüksel Mahkemesi'nin DNA tespiti kararı sonrası Kral 2. Albert, Boël'un resmi kızı olduğuna itiraz etmeyeceğini açıkladı.

Belçikalı sanatçı, 10 Eylül'de Brüksel Temyiz Mahkemesi'ne açtığı dava sonucu da, yasal babası olan 2. Albert'in soyadını taşımaya hak kazandı. Boël'un adı Delphine van Saxen - Cobourg- Gotha olarak değişti.

Annesinin eşi sanayici Jacques Boël'den kalan yüklü bir servetin sahibi olan Prenses Delphine, Belçika Kraliyet Ailesi'nden de sekizde bir miras hakkına sahip olacak. Ancak kralın izniyle evlilik yapması gibi bazı kraliyet kurallarını yerine getirmediği için Delphine ve iki çocuğunun tahta geçme hakkı bulunmuyor.

Evlilik, Sanatçı, Mahkeme, Belçika, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:17

Son Dakika Dünya Delphine Boël: Mahkeme kararıyla 'Belçika Prensesi' ünvanını kazanan sanatçı, 'Tek isteğim babamla... - Son Dakika Dünya

BBC
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