DEM Parti'den Kaynar İçin Serbest Bırakma Çağrısı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - DEM Parti Iğdır İl Örgütü, "Rojava için Adalete Yürüyoruz" eyleminin ardından tutuklanan partinin Iğdır İl Eş Başkanı Deniz Kaynar'ın serbest bırakılmasını talep etti.

DEM Parti Iğdır Merkez İlçe Eş Başkanı Metin Çarklı, bazı partililerle birlikte DEM Parti Iğdır İl Örgütü binası önünde yaptığı basın açıklamasında, "Deniz Kaynar'ın tutuklamasının, yalnızca bir siyasetçiye yönelmiş hukuksuz bir saldırı değil; aynı zamanda çözüm, diyalog ve müzakere fikrine karşı alınmış bilinçli bir siyasal pozisyon olduğunu" söyledi.

Çarklı, şunları kaydetti:

"Bu karar, Kürt meselesinde müzakere zeminini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlayışın, demokratik siyasete karşı açtığı yeni bir saldırıdır. Barış isteyenler susturulmakta, çözümden söz edenler kriminalize edilmektedir. İl Başkanımız Deniz Kaynar derhal serbest bırakılmalıdır. Bu yalnızca hukuki bir gereklilik değil, barışa giden yolun yeniden açılması açısından siyasal bir zorunluluktur."