DEM Parti Diplomatlarla Suriye’yi Görüştü

04.02.2026 17:44
DEM Parti eş başkanları, 32 ülkeden diplomatlarla Suriye’deki gelişmeleri ele aldı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ankara'da 32 ülkeden diplomatın katıldığı toplantıda büyükelçilik temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'deki süreç, Geçici Şam Hükümeti ile SDG arasında imzalanan mutabakat ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ankara'da bulunan büyükelçiliklerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'de devam eden süreç ile Geçici Şam Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan mutabakat başta olmak üzere çeşitli konuların ele alındığı toplantıya, 32 ülkeden diplomatın yer alırken, Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar da katıldı.

Toplantıda Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tuncer Bakırhan, Şam hükümeti ile SDG arasında başlayan ve bugüne kadar gelen anlaşmaya dair bilgilendirmede bulundu.

Uluslararası kamuoyunun, Şam hükümeti tarafından başlatılan çatışma sürecindeki sessizliğinin Kürtler açısından bir kırılmaya yol açtığını ifade eden Bakırhan, "Gerçekten dünyanın Kürtlere bir vefa borcu var. Selefi güçlerin hüküm sürdüğü topraklardaki seküler kesim olan Kürtler bu durumu hak etmiyor" dedi. Bakırhan ayrıca, Suriye'de imzalanan mutabakatın hayata geçmesi için dünya demokratik kamuoyunun da rolünü oynaması gerektiğini belirtti.

Hatimoğulları: Demokratik anayasa için Şara hükümeti üzerinde baskı oluşturulması gerekir

Suriye'de tüm halklar ve inançların eşit temsil edildiği bir anayasaya ihtiyaç olduğunu belirten Hatimoğulları, Suriye'de ateşkes ve siyasi çözüm çağrısında bulunan 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı uyarınca BM'nin bu konuda katkı sunması gerektiğini söyledi. "Suriye'de demokratik çözüm istiyoruz, silahların susmasını istiyoruz" diyen Hatimoğulları, demokratik bir anayasa yapımı için ülkelerin Şara hükümeti üzerinde baskı oluşturması gerektiğini söyledi.

Toplantıda söz alan DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar da Türkiye'de devam eden süreç ile Abdullah Öcalan'ın sürece ve Kürt sorununun çözümüne dair önerileri hakkında bilgi verdi. Kürt sorununun aynı zamanda bölgesel bir mesele olduğunu ifade eden Sancar, çözümün sadece Türkiye ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, "Başta Suriye olmak üzere İran ve Irak'ı da kapsayan geniş bir perspektife ihtiyaç vardır" dedi.

Kaynak: ANKA

