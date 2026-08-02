DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan\'la görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda görüştü.

İMRALI'DA 3 SAATLİK GÖRÜŞME

DEM Parti'den yapılan açıklamada, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un Abdullah Öcalan ile yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından adadan ayrıldığı bildirildi.

Heyetin görüşmeye ilişkin değerlendirmesini yarın kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi.

ÇERÇEVE YASA MECLİS'E GELİYOR

Öte yandan Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinde sona gelindi. Düzenlemenin yeni haftada TBMM'ye sunulması bekleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenlemenin af niteliği taşımayacağını açıklamıştı.

Ayrıca Öcalan ile örgütün sözde yönetici kadrosuna yönelik özel bir düzenleme yapılmayacağı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların ise kapsam dışında tutulacağı da ifade ediliyor.