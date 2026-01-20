DEM Parti Nusaybin'de Grup Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

DEM Parti Nusaybin'de Grup Toplantısı Düzenledi

DEM Parti Nusaybin\'de Grup Toplantısı Düzenledi
20.01.2026 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti eş genel başkanları Nusaybin'de toplantı yaptı, PKK lehine sloganlar atıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, grup toplantısını Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, partilerinin grup toplantısını Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirdi. Eş genel başkanlara, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, bazı DEM Parti milletvekilleri ve eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk eşlik etti. Grup, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nden Kışla Mahallesi'ne yürüdü. Yürüyüş sırasında terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı.

Konuşmada ilk sözü alan Tülay Hatimoğulları, normal şartlarda grup toplantısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapmaları gerektiğini belirterek, "Ama şu an Nusaybin'de sınırın sıfır noktasındayız. 10 Mart Mutabakatı'yla ilgili hala görüşmeler devam ederken Suriye'de geçici Şam yönetimi ve SDG arasında, öz yönetim arasında görüşmeler devam ederken birden masayı devirip, savaş ve çatışmanın önü açıldı. Bunları kabul etmek mümkün değildir" dedi.

Tuncer Bakırhan da Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak, "Asıl tehdit olan Şara iktidarıdır. Bunu Türkiye kamuoyu çok iyi bilmelidir. Kürtler o toprakların asli unsurlarından birisidir, yüzyıllardır oradadır ve olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sınıra doğru yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Eş genel başkanlar Hatimoğulları ve Bakırhan beraberindekilerle partinin ilçe binasına geçti. Daha sonra gruptan bazıları sınıra yakın bölgede gösteri yaparak, tel örgülere zarar verdi. Uyarılara rağmen dağılmayan ve taş atan gruba tazyikli suyla müdahale edildi.

Kaynak: DHA

Tuncer Bakırhan, Yerel Haberler, DEM Parti, Güvenlik, Politika, Nusaybin, Suriye, Mardin, Polis, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Nusaybin'de Grup Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
Trump’ın Gazze teklifine Macron’ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor Trump'ın Gazze teklifine Macron'ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor
Antalya’da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
Otoyol savaş alanına döndü: 100’den fazla araç birbirine girdi Otoyol savaş alanına döndü: 100'den fazla araç birbirine girdi
Danla Bilic altıncı kez ameliyat masasına yatacak: Yanlış dolgu operasyonunun sonuçları Danla Bilic altıncı kez ameliyat masasına yatacak: Yanlış dolgu operasyonunun sonuçları
Roman vatandaşlar için yeni eylem planı devrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Roman vatandaşlar için yeni eylem planı devrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Oto tamircisinden yeni çıkardığı otomobili bir anda alev aldı Oto tamircisinden yeni çıkardığı otomobili bir anda alev aldı

20:52
ABD Başkanı Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı.
ABD Başkanı Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı.
20:15
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
19:37
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Atlas’ın annesiyle telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Atlas'ın annesiyle telefonda görüştü
19:22
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var
"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 21:03:07. #7.11#
SON DAKİKA: DEM Parti Nusaybin'de Grup Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.