DEM Parti: Türkiye Suriye'de Sorumlu Olmalı

26.01.2026 17:19
DEM Parti Sözcüsü Doğan, Türkiye'nin Suriye'deki barış sürecinde yapıcı bir rol oynaması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Suriye demokratik bir rejime kavuşana kadar Türkiye'nin özellikle sorumlu ve yapıcı bir rol oynaması gerektiğini söylüyoruz" dedi.

DEM Parti'li Doğan, parti genel merkezine basın toplantısı düzenledi. Doğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Şu ana kadar gerek sahada gerek Meclis'te gerek farklı buluşmalarda ve ziyaretlerde özellikle dikkat çektiğimiz bir nokta var. Bu tarihsel anda bunun altını bir daha çizmek isteriz. Türkiye'de ne zaman iç barışa dönük bir arayış olsa, Türkiye'de ne zaman Kürt meselesinin savaş, şiddet ve silah dışı yöntemlerle çözümünün devreye girdiği bir ihtimal güçlü bir şekilde belirse gerek Türkiye içinden gerek dışından her zaman müdahaleler, provokasyonlar olmuştur. Çözüm ve barış arayışlarını sabote etmeye, süreci bitirmeye dönük girişimler olmuştur. Suriye'de bugün yaşananları da bunlardan bağımsız değerlendirmemek gerekiyor. Şimdi öncelikli olarak yapılması gereken provokatif zemine çekmek değil Türkiye'yi; aksine, çözüm ve demokratik hak arayışına alan açmaktır. Bakınız, günlerdir herkes ayakta. Kürtlerin, duyarlı insanların, vicdan sahibi insanların kalbi orada atıyor. Nerede kuşatma varsa orada atıyor. Çözüm isteniyor, kalıcı bir ateşkes isteniyor. Demokratik bir Suriye talep ediliyor. Bunlarda demokratik olmayan ne var? Hiçbir şey yok. Her şey son derece açık. İtirazımızın, isyanımızın nedeni açık. Öfkemizin nedeni açık. Gizli saklı hiçbir şey yok. İnsanlar bir araya geliyor, yürüyüşler düzenliyor. Biz bu yürüyüşlere katılıyoruz. Demokratik tepkilerini ifade ediyorlar. Bunlar çeşitli kurum, kuruluş, siyasi parti ve şahsiyetlerin birlikte yol aldığı, yürüdüğü yürüyüşler. Bunlar Türkiye'yi provokatif bir zemine çekmek için değil, aksine bunu yapmak isteyenlere 'dur' demek için yapılan yürüyüşlerdir. Dayanışmayı büyütmek için yapılan yürüyüşlerdir. Haksızlığa, hukuksuzluğa, zulme karşı bir araya gelişlerin sesidir" dedi.

'TÜRKİYE ÖNCÜLÜK YAPMALI'

Sorunların diplomasi, diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduklarını söyleyen Doğan, "Bugüne kadar yapılan bütün anlaşmaların da gereklerinin yerine getirilmesi için çabalıyoruz. Anlaşmaya uygun davranılması için çabalıyoruz. Suriye'nin demokratik bir rejim olarak şekillenmesi gerektiğini söylüyoruz. Suriye demokratik bir rejime kavuşana kadar Türkiye'nin özellikle sorumlu ve yapıcı bir rol oynaması gerektiğini söylüyoruz. 'Demokratik Suriye rejimi, Suriye'de yaşayan farklı kimlik ve inançların haklarını anayasal güvenceyle tescil etmeli' diyoruz. İnsanların eşit haklarının tanındığı bir ülke olmalı Suriye. Suriye'de bunların olabilmesi için de Türkiye öncülük yapmalı. Böyle bir misyon üstlenmeli" diye konuştu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

