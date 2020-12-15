Demba Ba, ırkçı hakem Sebastian Coltescu le telefonda görüştü - Son Dakika

Demba Ba, ırkçı hakem Sebastian Coltescu le telefonda görüştü

15.12.2020 08:38
Demba Ba, ırkçı hakem Sebastian Coltescu le telefonda görüştü, System.String[]

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Paris Saint Germain ile deplasmanda oynadığı maçta Pierre Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan dördüncü hakem Sebastian Coltescu ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Başakşehirli Demba Ba ile Sebastian Coltescu'nun, olayın ardından bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya "ırkçı söylemde bulunduğu" gerekçesiyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitmiş ve maç yarıda kalmıştı.

Demba Ba ise, Rumen 4. hakem Sebastian Coltescu'nun karşısına gelerek, "Buradaki diğer kişilerden bahsederken 'Bu beyaz adam' demiyorsun. Peki neden bizden 'Bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" ifadelerini kullanmıştı.

Uzun yıllar Romanya'da forma giyen Senegalli Ousmane N'Doye ise, Sebastian Coltescu'nun numarasını buldu ve arkadaşı Demba Ba ile görüşmelerini sağladı.

"DEMBA ONU IRKÇILIKLA SUÇLAMADI"

Romanya basınından Sport.ro ve PRO TV'nin de verdiği habere göre Ousmane N'Doye, Demba Ba ile 4. hakem Sebastian Coltescu'yu telefonda konuşturduğunu söyledi ve "Demba Ba, Sebastian Coltescu'yu ırkçılıkla suçlamadı. Sadece 'siyah' kelimesinin bir statta kullanılmaması gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ ANLAŞTILAR VE MUTLU OLDUKLARINI SÖYLEDİLER"

N'Doye, "Demba Ba da benim gibi Senegalli. Onları görüştürdüm ve çok iyi anlaştılar. Beni de aradılar ve mutlu olduklarını söylediler. İkisi de birbirinin iyi birer adam olduklarını söylediler. Aslında ortada büyük sorun yoktu. Ben Romanya'da ırkçılık görmedim" dedi.

UEFA ise, PSG-Başakşehir maçındaki ırkçılık suçlamasıyla ilgili soruşturma açmış ve "Irkçılığın ve tüm biçimleriyle ayrımcılığın futbolda yeri yok" ifadeleri kullanmıştı.

Demba Ba, ırkçı hakem Sebastian Coltescu le telefonda görüştü

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Son Dakika Spor Demba Ba, ırkçı hakem Sebastian Coltescu le telefonda görüştü - Son Dakika Spor


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