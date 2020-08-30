Demet Akbağ'dan duygulandıran Zafer Çika paylaşımı

Eşi ile birlikte çekilen eski bir karesini yayınlayan Demet Akbağ, paylaşımına, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız, bizim ailenin de özel günüdür aynı zamanda. Zafer'im ve kardeşim Kemal'in de doğum günü olması sebebiyle" notunu düştü.

Demet Akbağ, geçtiğimiz aylarda 20 yıllık hayat arkadaşını Nazım Hikmet'in dizelerini paylaşarak anmış ve "Kaldı işte; çayımız bardakta, çocukluğumuz sokaklarda, mutluluğumuz kursağımızda, sevdiklerimiz uzakta, gülüşlerimiz fotoğraflarda..." demişti.

Zafer Çika, 13 Mart 2019 tarihinde İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybetmişti.