Son Dakika Haberleri: Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Öldü, 1 Yaralı (3) (Arşiv)

Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Öldü, 1 Yaralı (3) (Arşiv)

11 dakika önce

ZAFER ÇİKA HAYATINI KAYBETTİİzmir'den Çeşme'ye giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Öldü, 1 Yaralı (3) (Arşiv), System.String[]
ZAFER ÇİKA HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'den Çeşme'ye giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çika'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:33 Kaynak: DHA

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