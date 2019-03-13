Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Öldü, 1 Yaralı (3) (Arşiv)
11 dakika önce
ZAFER ÇİKA HAYATINI KAYBETTİİzmir'den Çeşme'ye giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
ZAFER ÇİKA HAYATINI KAYBETTİ
İzmir'den Çeşme'ye giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çika'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:33 Kaynak: DHA
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