Demet Özdemir'den Can Yaman yorumu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu şunları söyledi;



Tatilden yeni döndüm. Yaz benim için güzel geçti, hak ettiğimi düşünüyorum. Yaklaşık 6 yıldır tatil yapmıyordum projelerim vardı. Aile ve arkadaşlarımla tatilimi geçirdim çok güzel geçti. Erkenci Kuş bitti bir süre daha dinlenmek istiyorum, yeni proje kısmet…



'CAN'LA GURUR DUYDUM'



En son Can Yaman'la 'Erkenci Kuş' dizisinde rol alan Özdemir, İtalya'da Yaman'a gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade etti; Can Yaman'la gurur duydum. İnşallah başarılarının devamı gelir. Aynı işte rol aldığım partnerimin bu şekilde karşılanması gurur verici bir şey. '



'KAAN BENİM ARKDAŞIM'



Bodrum'da Kaan Yıldırımla havuz kenarında baş başa görüntülenen Özdemir; Kaan ile arkadaşız daha önce de açıklama yapmıştım, uzamasını da hiç ama hiç istemiyorum.' sözleriyle dedikodulara son noktayı koydu.