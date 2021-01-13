Demet Şener'den boşanma sonrası ilk açıklama: Cenk çocuk istedi ama ben hazır değildim - Son Dakika

Demet Şener'den boşanma sonrası ilk açıklama: Cenk çocuk istedi ama ben hazır değildim

13.01.2021 11:26
Demet Şener'den boşanma sonrası ilk açıklama: Cenk çocuk istedi ama ben hazır değildim, System.String[]

Eski manken Demet Şener ile Cenk Küpeli, dün tek celsede boşandı. Bugün biten evliliği hakkında açıklama yapan Şener, birlikteliklerinin eşinin çocuk istemesi üzerine bittiğini söyledi.

2019 yılında dünyaevine giren ve mutluluklarıyla adeta düşman çatlatan Demet Şener ve Cenk Küpeli dün yollarını ayırmış Küpeli, eski eşine övgüler yağdırmıştı. Küpeli'nin dün yaptığı boşanma açıklamasının ardından bugün de Demet Şener bir açıklama yaptı.

"CENK ÇOCUK İSTEDİ AMA BEN HAZIR DEĞİLDİM"

Sürpriz bir şekilde evliliğini noktalama kararı alan Şener, Instagram hesabından yaptığı açıklamada evliliklerinin çocuk isteme yüzünden bittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Evliliğimizi üzülerek ve dostça dün bitirmiş bulunuyoruz. Gerekli açıklamaları yaptık fakat bazı yayın organlarında çeşitli iddialarla haber yapılmaktadır.

Çocuklarım artık büyüdü ve markamın heyecanıyla yoğun bir çalışma dönemindeyim. Cenk'in çok istediği çocuk konusuna başlarda ben de sıcak baksam da kendimi yeni bir çocuk için hazır hissetmiyorum."

"GÜZEL BİR EVLİLİĞİ BİTİRMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ"

Bu konuyu da karşılıklı konuşarak hayattan beklentilerimizin farklı olduğuna karar vererek ve üzülerek ayrılık kararı verdik. Evliliğimiz boyunca Cenk her zaman benim yanımda olmuştur. Ne maddi ne de manevi en ufak bir sorun yaşamamışızdır. Güzel bir evliliği bitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saygı duyulmasını rica ederim."

Demet Şener'den boşanma sonrası ilk açıklama: Cenk çocuk istedi ama ben hazır değildim

CENK KÜPELİ, DEMET ŞENER'E ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI

Boşanma davasının ardından dün Instagram hesabından Demet Şener'le çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşan iş adamı Cenk Küpeli, "Evli kaldığımız süre boyunca bana hissettirdiğin tüm güzel duygular ve beraber geçirdiğimiz her an için teşekkür ederim. Anneliğine ve kadınlığına olan saygımın yanı sıra, duyduğum sevgi nedeniyle hayatımda hep çok özel kalacaksın. Ayrılık sonrası arkadaşlığa inanmasam da eski eşin olarak tüm desteğim ve dualarım seninle olacak. Güzel ve başarılı bir hayat dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

Demet Şener'den boşanma sonrası ilk açıklama: Cenk çocuk istedi ama ben hazır değildim
Demet Şener'den boşanma sonrası ilk açıklama: Cenk çocuk istedi ama ben hazır değildim
Demet Şener'den boşanma sonrası ilk açıklama: Cenk çocuk istedi ama ben hazır değildim
Demet Şener'den boşanma sonrası ilk açıklama: Cenk çocuk istedi ama ben hazır değildim
Demet Şener'den boşanma sonrası ilk açıklama: Cenk çocuk istedi ama ben hazır değildim

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Şener'den boşanma sonrası ilk açıklama: Cenk çocuk istedi ama ben hazır değildim - Son Dakika Magazin


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