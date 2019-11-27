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Demir bahçe kapısına sıkışan yavru karaca kurtarıldı
6 saat önce
ORDU'nun Fatsa ilçesinde ormanlık alandaki evin demir bahçe kapısına sıkışan yavru karaca, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:16 Kaynak: DHA
ORDU'nun Fatsa ilçesinde ormanlık alandaki evin demir bahçe kapısına sıkışan yavru karaca, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Hamlık Mahallesi'nde bir evin demir bahçe kapısına sıkışan yavru karacayı görenler, durumu Fatsa İtfaiye Grup Amirliği'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, makasla kestiği demir parmaklıkta, karacayı sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerinde ekiplerce ilk müdahalede bulunan yavru karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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