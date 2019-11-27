Demir bahçe kapısına sıkışan yavru karaca kurtarıldı

İlçenin Hamlık Mahallesi'nde bir evin demir bahçe kapısına sıkışan yavru karacayı görenler, durumu Fatsa İtfaiye Grup Amirliği'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, makasla kestiği demir parmaklıkta, karacayı sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerinde ekiplerce ilk müdahalede bulunan yavru karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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