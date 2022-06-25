Demir çelik haddehanesinde korkutan yangın - Son Dakika
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Demir çelik haddehanesinde korkutan yangın

25.06.2022 17:51
Demir çelik haddehanesinde korkutan yangın

Karabük'te bir demir çelik haddehanesinde çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Karabük'te bir demir çelik haddehanesinde çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir demir çelik haddehanesinde iddiaya göre hidrolik sisteminden kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatıya sıçrarken, alevleri fark eden çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Korkutan yangın haddehane çalışanları ile Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kentin birçok noktasından görülen yangın, cep telefonları ile görüntülenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

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Karabük'te demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü Karabük'te demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika 3. sayfa: Otomobilin egzozundan çıkan dumanı yangın sandılar Son dakika 3. sayfa: Otomobilin egzozundan çıkan dumanı yangın sandılar
Kaynak: İHA

İtfaiye, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Demir çelik haddehanesinde korkutan yangın - Son Dakika

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