Demir Grup Sivasspor - Giresunspor 1-0 - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor - Giresunspor 1-0

17.12.2020 19:01
Demir Grup Sivasspor - Giresunspor 1-0, System.String[]

STAT: 4 EylülHAKEMLER: Sarper Barış Saka (x), Orkun Aktaş (x), Özcan Sultanoğlu (x)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx), Barış (xx), Appindangoye (xx), Robin (xx), Uğur (xx), Ziya (x) (Dk.46 Gradel x), Kerem (xx) (Dk.59 Kayode xx), Fayçal (xx), Ninga (x) (Dk.72 Erdoğan x), Felix (x) (Dk.

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (x), Orkun Aktaş (x), Özcan Sultanoğlu (x)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx), Barış (xx), Appindangoye (xx), Robin (xx), Uğur (xx), Ziya (x) (Dk.46 Gradel x), Kerem (xx) (Dk.59 Kayode xx), Fayçal (xx), Ninga (x) (Dk.72 Erdoğan x), Felix (x) (Dk.59 Hakan x), Kone (xxx)GİRESUNSPOR: Göktan (xx), Kerem (xx), Sergen (xxx), Fatih (xxx), İshak (xx) (Dk.86 Arda), Muhammed Himmet (xx), Uzodimma (xx) (Dk.62 Hayrullah x), Madinda (xx) (Dk.62 Erol Can x), Tavares (xx), Traore (xx), Yasin (xx)GOL: Dk.90+2 Kayode (Demir Grup Sivasspor)SARI KART: Uzodimma (Giresunspor)Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'nci tur maçında sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek son 16'ya kaldı.14'üncü dakikada soldan aldığı topla hareketlenen Robin Yalçın, ceza alanına yaklaşıp plase vurdu, top yandan auta gitti.23'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşu Fayçal pas olarak kullandı. Kone'nin yerden şutunda seken topu önüne alan Kerem yerden kaleye gönderdi, kaleci 2 hamlede topu kontrol etti.25'inci dakikada sağdan Kerem'in ortasında arka direkte Felix'in kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 36'uncu dakikada sol kanattan Uğur ceza alanına ortaladı, arka tarafta gelişine yerden Kerem vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.44'üncü dakikada orta alanda Fayçal'ın pasında önünü boşaltan Kone şutunu çekti, kaleci topu kornere çeldi.49'uncu dakikada orta alanda rakibinden tpu kurtaran Traorö sert vurdu, Ali Şaşal'ın çeldiği topu savunmada Appindangoye kornere gönderdi. 68'inci dakikada Giresunspor atağında orta alanda Traore'nin pasında ceza alanına girerken Yasin vurdu, top üstten dışarı gitti.76'ncı dakikada sol kanattan Fayçal'ın kullanılan köşe vuruşunda Hakan yükseldi, kafa vuruşunda direk dibinden top az farkla dışarı gitti.81'inci dakikada sağ kanatan ceza alanına giren Hayrullan'ın yerden vuruşunda Ali Şaşal köşeden topu kornere çeldi.85'inci dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Gradel kullandı. Barajdan dönen topa bir kez daha vurdu, savunmadan seken top Hakan'ın önünde kaldı, yakın mesafeden vuruşunu kaleci çeldi.90+2'nci dakikada orta alanda topla buluşan Kone'nin ara pasında ceza alanına giren Kayode'nin sert şutunda top ağlarla buluştu:  1-0.Karşılaşma ev sahibi Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Demir Grup Sivasspor - Giresunspor 1-0
Demir Grup Sivasspor - Giresunspor 1-0
Demir Grup Sivasspor - Giresunspor 1-0
Demir Grup Sivasspor - Giresunspor 1-0
Demir Grup Sivasspor - Giresunspor 1-0
Demir Grup Sivasspor - Giresunspor 1-0
Demir Grup Sivasspor - Giresunspor 1-0
Demir Grup Sivasspor - Giresunspor 1-0
Demir Grup Sivasspor - Giresunspor 1-0
Demir Grup Sivasspor - Giresunspor 1-0

Giresunspor, Ali Şaşal, Sivasspor, Eylül, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor - Giresunspor 1-0 - Son Dakika Spor


Son Dakika

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