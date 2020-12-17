Demir Grup Sivasspor - Giresunspor 1-0

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun taburcu oldu

Skandalların ardı arkası kesilmiyor! 'CHP Osmangazi İlçe Başkanı, 17 yaşındaki kızı mesajla taciz etti' iddiası

Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi