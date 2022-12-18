Demir korkuluklara iple asılı halde ölü bulundu (2)

Diyarbakır 'ın Kayapınar ilçesinde demir korkulukta ipe bağlı cesedi bulunan kişinin Mehmet T. (24) olduğu belirlendi. İntihar üzerinde duran polis, Mehmet T.'nin ölmeden önce kardeşine, "Kendi kendinize dik durun. Beni siz yıktınız, hiçbirinize hakkım helal değil" diyerek mesaj attığını tespit etti. Otopsi sonrası Mehmet T.'nin cenazesi, Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. ,

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

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