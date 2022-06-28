Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte fatura ile kamuoyunu 25 milyar zarara uğrattığı öne sürülen firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Adana'da 6 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

Ankara, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 'Demir Yumruk' operasyonunda Adana'da 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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