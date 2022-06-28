"Demir Yumruk" operasyonunda Adana'da 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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"Demir Yumruk" operasyonunda Adana'da 6 kişi gözaltına alındı

28.06.2022 13:01
"Demir Yumruk" operasyonunda Adana'da 6 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli yapılan "Demir Yumruk" operasyonunda Adana'da 6 kişi gözaltına alındıDemir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte fatura ile kamuoyunu 25 milyar...

Ankara merkezli yapılan "Demir Yumruk" operasyonunda Adana'da 6 kişi gözaltına alındı

Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte fatura ile kamuoyunu 25 milyar zarara uğrattığı öne sürülen firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Adana'da 6 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

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Kaynak: İHA

Ankara, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Demir Yumruk' operasyonunda Adana'da 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Demir Yumruk" operasyonunda Adana'da 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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