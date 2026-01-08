Demirci'de Fırtına Minareyi Devirdi - Son Dakika
Demirci'de Fırtına Minareyi Devirdi

Demirci\'de Fırtına Minareyi Devirdi
08.01.2026 17:27
Manisa'nın Demirci ilçesinde fırtına, mahalle camisinin minaresini devirdi, hasar tespit çalışmaları başladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, mahalle camisinin 30 metre yüksekliğindeki minaresinin tepe kısmının yıkılmasına neden oldu.

Olay, Demirci ilçesine bağlı Muhtarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırtınanın etkisiyle minare büyük bir gürültüyle devrildi. Minarenin şerefe bölümü ile beton duvarlarının bir kısmı yıkılırken, kopan şerefe kısmı rüzgarın şiddetiyle İsmail Tuncer'e ait evin çatısından içeri düştü, ardından yola savruldu.

Minarenin devrilmesi sonucu çevredeki elektrik hatları da zarar gördü. Güvenlik tedbirleri kapsamında mahallede elektrikler kesilirken, olay yerine itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından cami çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler tarafından yıkılan minarede onarım ve hasar tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

Mahallede güvenliğin sağlanmasının ardından elektriklerin yeniden verilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Demirci'de Fırtına Minareyi Devirdi - Son Dakika

Demirci'de Fırtına Minareyi Devirdi
