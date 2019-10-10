Demirci'de

Manisa'nın Demirci ilçesinde anne adaylarının bilinçlendirilmesi amacıyla 'Gebe Buluşması' düzenlendi.



Demirci İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından anne adayları için 'Gebe Buluşması' düzenlendi. Hükümet Konağı konferans salonunda düzenlenen etkinlikte anne adaylarına sabah kahvaltısı verildi. Kahvaltıda bir araya gelen anne adayları birbirleriyle tanışma fırsatı buldu. Ardından konferans salonunda düzenlenen programda Dr. Pakize Özge Karkın doğum süreci ve gebelik, Diyetisyen Mehmet Taşyalak gebelikte beslenme, Ebe Gözde Sezer, Ebe Nazlı Üstünkol ve Hemşire Zeynep Ak gebelik ve doğum sonrası süreci gibi konular hakkında annelere bilgilendirmelerde bulundu. Öte yandan Psikolog Elif Kulaksız da ele alırken gebeliğe psikososyal adaptasyon konuları hakkında anne adaylarına bilgi verdi. İki oturumda gerçekleşen etkinliğin ikinci oturumunda Dr. İlknur Dualı düzenli gebelik takipleri, Eczacı Makbule Yandı gebelikte aromaterapiler, Pilates Eğitmeni Bahar İnce tarafından da gebelikte egzersiz konusunda bilgiler verdi.



İlçe Sağlık Müdürü Müberra Duran etkinliğe katılan tüm anne adaylarına teşekkür etti. Programda ayrıca anne adayları arasında hediye çekilişi yapıldı. Etkinlikte Ebru Sanatı Eğitmeni Ayşegül Karagül'ün Ebru sanatı çalışmaları ile müzisyenler Sercan Ayık ve Hamza Canpolat'ta anne adaylarına canlı müzik ziyafeti verdiler. - MANİSA