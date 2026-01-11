Demirci'de Kış Keyfi: Kar Manzaraları - Son Dakika
Demirci'de Kış Keyfi: Kar Manzaraları

Demirci'de Kış Keyfi: Kar Manzaraları
11.01.2026 18:21
Demirci'de yoğun kar yağışı sonrası Sarıçayır bölgesinde kış aktiviteleri ve eğlence dolu anlar yaşandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışıyla birlikte kış manzaraları oluştu.

İlçeye bağlı 1500 rakımlı Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kamp Merkezi başta olmak üzere Türkmen Dağı, Asitepe ve Büyük Yayla mevkileri karla kaplandı.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, Sarıçayır Milli Bilinç Kamp Merkezi'ne akın etti.

Aileleriyle birlikte bölgeye gelen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Kar kızaklarıyla kayan çocuklar ve aileler, beyaz örtü altında doyasıya eğlenerek kışın keyfini yaşadı.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreyi aştı.

"Manzara çok güzel"

Ailesiyle Sarıçayır Kamp Alanına gelen Murat Yıldırım, AA muhabirine, uzun zamandır karın yağmasını beklediğini söyledi.

Çocukları ve eşiyle kar yağmasının ardından bölgeye geldiğini anlatan Yıldırım, "Manzara çok güzel. Çok eğleniyoruz. Ailemle birlikte karın keyfini yaşıyoruz." dedi.

Eslem Akbulut (9) ise kar kızaklarıyla kaymak için uzun süredir beklediğini kaydetti.

Karda oynamayı çok sevdiğini belirten Akbulut, "Çok eğlendim. Kar çok güzel. Mutluyum ve ailemle doyasıya eğleniyorum." ifadelerini kullandı.

Demirci Belediyesi ekipleri, Sarıçayır mevkiine ulaşımın aksamaması için iş makineleriyle kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşların ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmadı.

Öte yandan dronla havadan görüntülenen kar manzarası, Sarıçayır'daki bungalovlar, beyaza bürünen yaylalar ve kar topu oynayan çocuklarla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Demirci, Güncel, Manisa, Çevre, Doğa, Son Dakika

