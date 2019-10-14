Demirci'de trafik kazası: 4 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Demirci- Salihli kara yolunun 25. kilometresinde, 45 PF 645 plakalı Hasip Bacak yönetimindeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait resmi plakalı otomobil, karşı yönden gelen 45 PC 487 plakalı Mehmet Ali Tutan yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.



Kazada Milli Eğitim Müdürlüğü aracının sürücüsü Hasip Bacak, diğer araç sürücüsü Mehmet Ali Tutan, aynı araçta bulunan Kemal T. (78), Nimet A. (72) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Resmi araçta İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş ile İlçe Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdür Bilal Yılmaz'ın da bulunduğu ve kazayı yara almadan atlattıkları öğrenildi.