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Demirkazık'tan düşen amerikalı dağcı yaralandı

20 dakika önce

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda tırmanış yapan Amerikalı dağcı Rohit Gupta (30), dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Demirkazık'tan düşen amerikalı dağcı yaralandı, System.String[]
NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda tırmanış yapan Amerikalı dağcı Rohit Gupta (30), dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Hindastan asıllı Amerikan vatandaşı Rohit Gupta, Çamardı'daki Aladağlar Emli Vadisi'nde yürüyüşe çıktı. Kocadelik mevkisinde tırmanış yaparken dengesinin kaybeden Gupta, 15 metreden düştü. Gupta'nın telefonla pansiyonda beraber kaldığı sporcu Oral Akköse'yi arayıp, düştüğünü söylemesi üzerine bölgeye jandarma ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Vücudunun birkaç yerinde kırık olan ve kafasından darbe alan Gupta, UMKE ekiplerince sedye ile Emli Vadisi'ne getirildi. İlk tedavisi yapılan dağcı, ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Amerikalı dağcı Rohit Gupta'nın yürüyüş için Emli Vadisi'ne gittiğini ve orada düştüğünü söyleyen Akköse, "Kendisi Ürgüp'ten buraya geldi. Sabah milli parklara bıraktım. Akşam 17.00 sıralarında beni aradı ama telefon düzgün çekmiyordu. Birşeyler olduğunu tahmin ettim ve aramaya çıktım. Sonra jandarma ve UMKE ekipleri geldi. Bir yerde kayaya tırmanış yapmış, orada 15-20 metreden düştü. Kafasından darbe almış, birkaç yerinde kırık olduğu söyleniyor" dedi.
Tedavisine devam edilen dağcının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Çamardı, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:56 Kaynak: DHA
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