Demirkent Ödülleri yarın sahiplerini bulacak

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Demirkent Ödülleri, yarın İş Sanat'ta sahiplerini bulacak.

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın açıklamasına göre, ödüller, Özge Uzun'un sunumuyla düzenlenecek törende, "İletişim", "Tarih" ve "Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı" başlıkları altında verilecek. Törende, İletişim Etiği Onur Ödülü de sahibini bulacak.

"İletişim Ödülleri"; "Yazılı Medya", "TV (diziler, güncel programlar, belgeseller, haber programları, yarışma programları)", "İşitsel Medya", "Dijital Medya (sosyal ağ)" ve "İletişim Etiği Onur Ödülü" kategorileri olmak üzere 5 farklı alanda verilecek.

"Tarih Ödülü", 2017-2019 arasında bilimsel metotlara uygun olarak tamamlanmış yüksek lisans, doktora tezleri ya da araştırma eserlerini kapsayacak. "Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı Ödülleri" görsel ve yazılı medyada olmak üzere iki kategoride sahiplerini bulacak.

Ekonomi Sözlüğü'nün gelirleri öğrencilere burs olacak

Törende yeni bir sosyal sorumluluk projesine de imza atılacak. Ekonomi, tarih ve eğitim alanında araştırmalar yapılmasını ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmayı amaçlayan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı, bin TL fiyatla satışa çıkacak Ekonomi Sözlüğü'nden elde edilecek gelirle bu yıl üniversitelerin tarih bölümlerinde okuyan ve maddi durumu kısıtlı kız öğrenciler için burs imkanı sağlayacak.

Sınırlı sayıda hazırlanan Ekonomi Sözlüğü, alanında büyük bir boşluğu doldurarak önemli bir toplumsal kaynak görevi üstlenecek. Dünya Şirketler Grubu bünyesinde kurumsal yayıncılık, içerik oluşturma ve tasarım hizmetleri veren Ajans D tarafından yayına hazırlanan kitap, 454 sayfadan oluşuyor. Dijital ekonomiden küresel piyasalara dikkatle belirlenmiş birçok kavramı bir araya getiren sözlüğün içeriğinde 1959 ekonomik terim yer alıyor.



Tören için Dünya Şirketler Grubu-Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent ev sahipliğinde, danışmanlar kurulu tanışma toplantısı gerçekleştirildi. Alanında uzman ve duayen 28 kişiden oluşan danışmanlar kurulu, ilk toplantısını düzenleyerek vakıf ve amaçları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Milliyet Yazarı Abbas Güçlü, Prof. Dr. Acar Baltaş, Prof. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu, Prof. Dr. Casim Avcı, Cüneyt Akpınar, Dr. Cüneyt Dirican, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Deniz Arıboğan, Dr. Hakan Çınar, Doç. Dr. Ebru Güzel, Ebru Demir Koçak, Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, reklamcı/yazar Ender Merter, Prof. Dr. İlter Turan, Prof. Dr. Murat Günel, Umurcan Gago ve Zeki Gündüz katıldı.