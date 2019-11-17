Son Dakika Haberleri: Demirköy'de köylülere mantar eğitimi verildi
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Demirköy'de köylülere mantar eğitimi verildi

7 saat önce

Demirköy'de vatandaşlara mantar eğitimi verildi.

Demirköy'de köylülere mantar eğitimi verildi, System.String[]

Demirköy'de vatandaşlara mantar eğitimi verildi.

Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce, bir kahvehanede düzenlenen programda vatandaşlara doğa mantarları, yenen mantarlar, doğru bilinen yanlışlar ve mantar toplarken dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verildi.

Demirköy Tarım ve Orman Müdürü Burcu Karadağ, mantar zehirlenmelerinin önüne geçilebilmesi için eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Vatandaşların çok dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Karadağ, doğadan toplanan bazı zehirli mantarların insan hayatını olumsuz yönde etkileyebileceğini anlattı.

Demirköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:14 Kaynak: AA
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