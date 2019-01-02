Son Dakika Haberleri: Demirköy Halk Eğitimi Merkezi'nden Alan Taraması

Demirköy Halk Eğitimi Merkezi'nden Alan Taraması

18 dakika önce

Demirköy Halk Eğitimi Merkezince alan taraması yapıldı.

Demirköy Halk Eğitimi Merkezi'nden Alan Taraması, System.String[]
Demirköy Halk Eğitimi Merkezince alan taraması yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Salih Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı köyler ile İğneada beldesinde alan taramalarını gerçekleştirildiğini söyledi.

Taramalarda okuma yazma bilmeyen vatandaşların tespitlerinin yapılarak, vatandaşların açılan kurslar hakkında bilgilendirilmesinin sağlandığını ifade eden Ayaz, okuma yazma kurslarına önem verdiklerini belirtti.

Herkesin okur yazar olması için çok büyük çaba gösterdiklerini aktaran Ayaz, "Okuma yazma bilmeyen tek bir kişi bile bırakmak istemiyoruz. Merkez personelimiz ilçe merkezi, köyler ve İğneada beldesinde muhtarlar aracılığı ile vatandaşlarla temasa geçti. Okuma yazma kursları hakkında bilgiler verilerek, vatandaşlar kurslara davet edildi." diye konuştu.

Ayaz, alan taramaları ve bilgilendirme toplantılarının ardından olumlu dönüşler olacağına inandıklarını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:49 Kaynak: AA

İğneada, Halk Eğitimi Merkezi, Demirköy, Güncel
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