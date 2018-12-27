Demirköy Orman İşletme Müdürü Yıldız'a Ziyaret

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Nihat Yıldız'a ziyaretler sürüyor.

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Nihat Yıldız'a ziyaretler sürüyor.



Yıldız, makamında, Belediye Başkanı Muhlis Yavuz'u kabul etti.



Yavuz, ziyarette, Yıldız'a görevinde başarılar dileyerek, Demirköy'de daha önce de görev yaptığını söyledi.



Demirköy'ün çok güzel bir doğaya sahip olduğunu ifade eden Yavuz, orman varlığının en iyi şekilde değerlendirileceğine inandığını belirtti.



Yıldız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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