Son Dakika Haberleri: Demirköy Orman İşletme Müdürü Yıldız'a Ziyaret

Demirköy Orman İşletme Müdürü Yıldız'a Ziyaret

1 saat önce

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Nihat Yıldız'a ziyaretler sürüyor.

Demirköy Orman İşletme Müdürü Yıldız'a Ziyaret, System.String[]
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Nihat Yıldız'a ziyaretler sürüyor.

Yıldız'ı makamında Öz Orman-İş Sendikası İstanbul Şube Başkanı Muhammet Küçük ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız, görevini en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele edeceğini söyledi.

Demirköy'ün ormancılık anlamında çok zengin olduğunu belirten Yıldız, kendilerine destek olan herkese de teşekkür etti.

Şube Başkanı Küçük ise Yıldız'ın yeni görevinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:57 Kaynak: AA

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