Demirköy Orman İşletme Müdürü Yıldız'a Ziyaret
1 saat önce
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Nihat Yıldız'a ziyaretler sürüyor.
Demirköy
Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Nihat Yıldız
'a ziyaretler sürüyor.
Yıldız'ı makamında Öz Orman-İş Sendikası İstanbul
Şube Başkanı Muhammet Küçük ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız, görevini en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele edeceğini söyledi.
Demirköy'ün ormancılık anlamında çok zengin olduğunu belirten Yıldız, kendilerine destek olan herkese de teşekkür etti.
Şube Başkanı Küçük ise Yıldız'ın yeni görevinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:57 Kaynak: AA
İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi
Beşiktaş'ta Buzdan Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı
İşverenlerin Çalışanlar İçin Ödediği İşsizlik Sigortası Payı Yüzde 1'e İndirildi
Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri Belli Oldu! İşte İl İl Havalimanı Otopark Ücretleri