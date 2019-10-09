Son Dakika Haberleri: Demirözü'nde tarhun ekimi yapıldı
Son Dakika Güncel Demirözü'nde tarhun ekimi yapıldı

Demirözü'nde tarhun ekimi yapıldı

1 saat önce

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında tarhun ekimine başlandı.

Demirözü'nde tarhun ekimi yapıldı, System.String[]

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında tarhun ekimine başlandı.


Bayburt'ta tarımsal zenginliğin gelişmesi için Doğu Karadeniz Projesi'nin desteği ile hem tıbbi alanda kullanılan hem de baharat olarak kullanılan tarhun bitkisinin ekimine Demirözü ilçesinde başlandı. Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun yaptığı açıklamada, "DOKAP'ın destekleri ile ilçemizde tarhun ekimine başladık. Bir dönüm alandan yaklaşık 200 kilogram ürün alınan tarhun bitkisinin kilogramı yaklaşık olarak 150 TL'den satılıyor. Buda çiftçimize iyi gelir getirecek demektir. Ben hasadının da bereketli olmasını temenni ederim" dedi.


Kaymakam Coşkun'un yanı sıra Belediye Başkanı Arslan Gürer, DOKAP Bölge Başkanı Yusuf Mengi, Selçuk Üniversitesi Tıbbi Bitkiler Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Yüksel Kan ile İlçe Tarım Orman Müdürü Nevzat Kılıç'ta tarhun ekimi yaptı. - BAYBURT

Doğu Karadeniz Projesi, Demirözü, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuğçe, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı
Emniyet güçleri, teröre yurt içinde de göz açtırmıyor: 22 gözaltı Amerika bölgeyi terk etti, YPG mevzileri boş kaldı Emine Bulut'un katili bugün hakim karşısına çıkacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 09:55:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demirözü'nde tarhun ekimi yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]