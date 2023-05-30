Demirtaş'tan "Selo'ya idam" sloganlarına yanıt - Son Dakika
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Demirtaş'tan "Selo'ya idam" sloganlarına yanıt

Demirtaş'tan "Selo'ya idam" sloganlarına yanıt

30.05.2023 13:45

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması sırasında kalabalığın kendisine yönelik kullandığı "Selo'ya idam" sloganlarına sosyal medya paylaşımı aracılığıyla yanıt verdi.

28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'In balkon konuşması sırasında kalabalığın içinde "Selo'ya idam" sloganları yükselmişti.

Kendisine yönelik idam sloganları hakkında Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Demirtaş, paylaşımında şunları söyledi: "Hileli ve sahte bir zaferin sarhoşluğuyla, lüks sarayının balkonundan gırtlağını yırtarcasına iftira, tehdit ve hakaretlerini sürdüren yaşlı kral ve karşısında yalanlardan, hazdan başı dönmüş bir linç güruhu, hep beraber "idam" diye bağırıyor.

Olay, bir zamanların Fransa'sında geçmiyor. Sene 2023, yer Ankara.

"Siz benim ceketimi bile asamazsınız" diyeceğim ama buna bile değmezsiniz. Sadece şunu söyleyeyim:

Ben, adını aldığım Kudüs fatihi büyük Kürt Komutan Selahaddin Eyyubi'nin torunuyum. Günü geldiğinde, hepinize adil davranacağıma söz veriyorum."

Demirtaş'tan 'Selo'ya idam' sloganlarına yanıt
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Selahattin Demirtaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirtaş'tan 'Selo'ya idam' sloganlarına yanıt - Son Dakika


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