Son dakika haberleri! Demiryolunda bomba paniği - Son Dakika

Son dakika haberleri! Demiryolunda bomba paniği

18.10.2020 18:09
Son dakika haberleri! Demiryolunda bomba paniği, System.String[]

Son dakika haberine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri demiryolu bulunan tünel ve köprüde bomba aradı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri demiryolu bulunan tünel ve köprüde bomba aradı.

Olay, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde gerçekleşti. Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden yük treninin makinisti Ozan köyü girişinde bulunan tünelin içinden şüpheli bir şahsın hızla kaçtığını görünce durumundan şüphelendi. Treni tünele girmeden durduran makinist jandarma ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri patlayıcı uzmanı olan köpekler ve detektörler ile tünelde olası bir bomba aradı. Tünel içerisinde giriş ve çıkışı didik didik arandı. Jandarma ekipleri trenin geçtiği Alman Köprüsü'nde ve demiryolunun geçtiği bazı bölgelerde de arama gerçekleştirdi.

Aramalarda herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanılmazken, demiryolu ulaşıma açıldı. Jandarma ekipleri tünel içerisinden çıkan şahsın bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Kürşat Aktaş/İHA)

Son dakika haberleri! Demiryolunda bomba paniği
Son dakika haberleri! Demiryolunda bomba paniği
Son dakika haberleri! Demiryolunda bomba paniği

Jandarma, Adıyaman, Malatya, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Demiryolunda bomba paniği - Son Dakika

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