Demokrat Beto O'Rourke, Teksas Valiliğine aday oldu - Son Dakika

NEW ABD'de 2020'deki başkanlık seçimleri için yarışan eski demokrat Teksas temsilcisi Beto O'Rourke, valiliğe aday olduğunu açıkladı.

Demokratların 2020 Başkanlık Seçimlerindeki aday adaylarından O'Rourke, geleneksel olarak tercihini Cumhuriyetçilerden yana kullanan Teksas'ın 2022'de yapılacak valilik seçimlerine katılacağını açıkladı.

Açıklaması öncesinde Associated Press'e verdiği mülakatta, seçilmesinin zor ancak imkansız olmadığını dile getiren O'Rourke "Eyalette halkı dinlediğimde Vali Greg Abbott'ın Teksas'ı getirdiği noktadan çok mutsuz olduklarını görüyorum." diye konuştu.

Federal yönetimin yeni tip koronavirüs önlemlerine savaş açmasıyla tanınan Teksas'ın Cumhuriyetçi Valisi Abbott, 2022'de üçüncü kez seçilmek için yarışıyor.

Demokratlar arasında popüler bir figür olan O'Rourke'un yüksek miktarda bağış toplayarak valilik seçimini hareketlendirebileceği yorumları yapılıyor.

Beto O'Rourke, 2018 Senato seçimlerinde Cumhuriyetçi Ted Cruz'a az farkla yenilse de, Cumhuriyetçi eyaletin Demokrat politikacıları arasında koltuğa en çok yaklaşan aday olarak ulusal bir figüre dönüşmüştü.

Bunun üzerine 2020 Başkanlık Seçimlerinde başkan aday adayı olmuş, ancak sekiz ay sonra ön seçim yarışından çekilmişti.

Teksas'ta en son Demokrat vali 1990'da seçilen Ann Richards olmuştu.