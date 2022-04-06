Demokrat Kongre üyesi: ABD, Hindistan'da Müslümanlara ayrımcılığa karşı harekete geçmeli - Son Dakika
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Demokrat Kongre üyesi: ABD, Hindistan'da Müslümanlara ayrımcılığa karşı harekete geçmeli

06.04.2022 20:15
Demokrat Kongre üyesi: ABD, Hindistan'da Müslümanlara ayrımcılığa karşı harekete geçmeli

ABD'li Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar, ABD yönetiminin Hindistan'da Müslümanlara yönelik ayrımcılıkları önleme konusunda daha fazla sorumluluk alması ve somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

ABD'li Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar, ABD yönetiminin Hindistan'da Müslümanlara yönelik ayrımcılıkları önleme konusunda daha fazla sorumluluk alması ve somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Temsilciler Meclisinde katıldığı ve ABD'nin Hint-Pasifik politikasının ele alındığı oturumda Hindistan'da Müslümanlara yönelik uygulamalar da gündeme geldi.

Kongrenin Müslüman üyelerinden Minnesota Vekili Omar, Hindistan'da Müslümanlara yönelik ayrımcılıklara işaret ettiği sorusunda, Joe Biden yönetiminin bu konudaki yaklaşımını yetersiz bulduğunu belirtti.

Omar, "Bizim (bu konuda) bir şey dememiz için Modi yönetiminin Hindistan'daki Müslümanlara daha ne kadar suçlu muamelesi yapması gerekiyor? Modi yönetiminin Hindistan'daki Müslüman azınlığa karşı eylemlerini açıkça eleştirmemiz için ne gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

ABD sessiz kaldıkça olayların kontrolden çıktığını ve daha da kötüye gittiğine işaret eden Omar, Hindistan'da işler daha kötüye gitmeden ABD'nin oradaki sorunun çözümüne katkı yapacak şekilde harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Sherman ise ABD'nin sadece Hindistan'da değil dünya genelinde tüm dini azınlıkların hakları konusunda hassas davrandığını savunarak, Hindistan'daki durumla ilgili Hint yetkililerle görüşmelerinde bu konuları dile getirdiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

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