Demokrat Parti 80. Yılını Kutladı
11.01.2026 18:32
Gültekin Uysal, DP'nin 80. yıl dönümünde demokrasi mücadelesine vurgu yaptı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erzurum'da partisinin 80. yıl dönümü kapsamında il kongresine katıldı.

İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Uysal burada yaptığı konuşmada, partisinin 80. yıl dönümünü idrak etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Demokrat Parti'nin 80 yıldır hürriyet mücadelesi verdiğini belirten Uysal, "Bugün demokrasi mefküresinin ateşinin yandığı, bir milletin 200 yıllık demokratikleşme mücadelesinin en önemli dönüm noktasının yıl dönümüdür. Memleket sevdalılarının, adalet sancaktarlarının buluşma günüdür. Bugün adaletsizliğe en yüksek perdeden itiraz edileceği gündür. Demokrat Parti yeminin adı, kararlılık, azim ve şandır. Sineyi millet ve milletin kendisidir." diye konuştu.

Uysal, gelecek sürecin kendileri için kıymetli olduğunu anlatarak, şunları dile getirdi:

"Biz nereden geldiğimizi biliyoruz. Hangi iddianın sahibi olduğumuzu biliyor, yeniden bu büyük ülkeyi kendi insanının doğduğu topraklarda hayal kurabileceği bir ülke haline getirmek istiyoruz. Yeniden bu ülkeyi çiftçinin üretim yaparken 'ürünüm para eder mi etmez mi' endişesinin yaşamayacağı bir Türkiye hayal ediyoruz. Prim ödemiş emeklinin geçim sıkıntısı yaşamayacağı, onurlu yaşam süreceği bir Türkiye hayal ediyoruz. Önümüzdeki süreç milletimizin inkişafa kalkacağı bir süreç olacaktır."

Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Terörle mücadele tavizsiz, hukuka dayalı, milletin ortak vicdanını esas alan bir devlet politikası olmak zorundadır. Terörü meşrulaştıran, şiddeti siyasetin aracı haline getiren ve bölücülüğü demokrasi kisvesi altında sunan anlayışlar reddedilmiştir. Milletin birliğini tehdit eden hiçbir talep kabul edilemez. Enflasyon milletin alın terine yönelmiş en sinsi tehdittir. Ücretleri eriten, yoksulluğu kalıcı hale getiren bu düzen kabul edilemez. Ekonomik yönetim sermayeyi değil emeği, rantı değil üretimi ve milletin geleceğini esas almak zorundadır."

Kaynak: AA

