ABD Senatörleri, Kripto Para Tabanlı Borsalardaki Ürünlerin Onayını Durdurmak İçin SEC'e Çağrıda Bulundu - Son Dakika
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ABD Senatörleri, Kripto Para Tabanlı Borsalardaki Ürünlerin Onayını Durdurmak İçin SEC'e Çağrıda Bulundu

ABD Senatörleri, Kripto Para Tabanlı Borsalardaki Ürünlerin Onayını Durdurmak İçin SEC\'e Çağrıda Bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nde iki Demokrat Senatör, kripto para piyasasındaki risklerin azaltılması amacıyla SEC'e daha fazla kripto para tabanlı borsada işlem gören ürünlerin onayının durdurulması için çağrıda bulundu. Senatörlerin bu talebi sektördeki regülasyon tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

15.03.2024 12:23
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Amerika Birleşik Devletleri'nde iki önde gelen Demokrat Senatör, kripto para piyasasındaki risklerin azaltılması amacıyla Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) daha fazla kripto para tabanlı borsada işlem gören ürünlerin (ETP) onayının durdurulması için çağrıda bulundu. Senatörlerin bu talebi sektördeki regülasyon tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

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ABD Senatosu'ndan iki Demokrat üye, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC), perakende yatırımcıların karşı karşıya olduğu riskleri azaltmak amacıyla kripto para tabanlı borsada işlem gören ürünlerin (ETP) onaylanmasına sınırlama getirilmesi çağrısında bulundu.

Senatör Jack Reed (Rhode Island) ve Senatör Laphonza Butler (Kaliforniya), yaptıkları ortak açıklamada, kripto para birimleriyle ilgili olarak perakende yatırımcıları yanıltıcı bilgilendirme ve zayıf likidite gibi sorunlara dikkat çekti. FINRA'nın yaptığı bir araştırmaya dayanarak, brokerlerin müşteri iletişiminin büyük bir kısmının adil açıklama kurallarını ihlal ettiğini belirten senatörler, özellikle Bitcoin temelli ETP'lerle ilgili eksik ve yanıltıcı bilgilendirme yapıldığı konusunda uyarıda bulundu.

Senatörler, kripto para birimlerine dayalı ETP'lerin adlandırılması konusunda da eleştirilerde bulunarak, bu tür ürünlerin perakende yatırımcılar için gizli riskler barındırdığını ve 1940 Yatırım Şirketi Yasası'nın sağladığı korumalardan yoksun olduğunu vurguladı. Bitcoin'in bile maruz kaldığı zayıflıklara işaret eden milletvekilleri, diğer kripto para birimlerinin daha büyük riskler taşıdığını ve manipülasyonlara açık olduğunu ifade etti.

Bu çağrıya yanıt olarak Coinbase'in baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, bir sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada senatörlerin endişelerine karşı çıktı. Grewal, özellikle Ethereum'un (ETH) işlem hacminin birçok S&P 500 şirketinin hissesinden daha yüksek olduğunu belirterek, ETH'nin piyasasının derin ve likit olduğunu savundu.

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