Demokrat Vali Shapiro'dan Ajan Soruları İddiası

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Demokrat Valisi Josh Shapiro, 2024 seçimlerinde Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayını belirlemek için yürütülen değerlendirme sürecinde kendisine "İsrail ajanı olup olmadığına" dair sorular yöneltildiğini belirtti.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Shapiro, 27 Ocak'ta çıkacak yeni anı kitabında konuya ilişkin detaylara yer verdi.

Kitapta Yahudi kimliğine dikkati çeken Shapiro, başkan yardımcısı adayı olarak değerlendirildiği süreçte Harris'in ekibinin kendisinin İsrail konusundaki görüşlerine "olağan dışı" şekilde yoğunlaştığını yazdı.

Shapiro, eski Beyaz Saray Avukatı Dana Remus'un kendisine "İsrail hükümeti adına çalışıp çalışmadığı" ve "hiç İsrail'in gizli bir ajanıyla iletişime geçip geçmediği" gibi sorular sorduğunu öne sürdü.

Soruları "incitici" şeklinde nitelendiren Shapiro, kitabında, "Bu sorular sadece adaylar arasında tek Yahudi olan bana mı soruluyordu, yoksa federal görevde bulunmamış herkes aynı şekilde İsrail konusunda sorguya çekiliyor muydu merak ettim." ifadesini kullandı.

Shapiro, söz konusu yaklaşımın Harris'in çevresindeki bazı isimlerin bakış açısını ortaya koyduğunu savunarak, sürecin sonunda Harris ile yaptığı konuşmanın ardından adaylıktan çekilme kararı aldığını belirtti.

2024 seçimlerinde yarışan Harris, Demokratların başkan yardımcısı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'u seçmişti.