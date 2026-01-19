Demokrat Vali Shapiro'dan Ajan Soruları İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Demokrat Vali Shapiro'dan Ajan Soruları İddiası

19.01.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Josh Shapiro, Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayı belirleme sürecinde İsrail ajanı soruları aldığını açıkladı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Demokrat Valisi Josh Shapiro, 2024 seçimlerinde Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayını belirlemek için yürütülen değerlendirme sürecinde kendisine "İsrail ajanı olup olmadığına" dair sorular yöneltildiğini belirtti.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Shapiro, 27 Ocak'ta çıkacak yeni anı kitabında konuya ilişkin detaylara yer verdi.

Kitapta Yahudi kimliğine dikkati çeken Shapiro, başkan yardımcısı adayı olarak değerlendirildiği süreçte Harris'in ekibinin kendisinin İsrail konusundaki görüşlerine "olağan dışı" şekilde yoğunlaştığını yazdı.

Shapiro, eski Beyaz Saray Avukatı Dana Remus'un kendisine "İsrail hükümeti adına çalışıp çalışmadığı" ve "hiç İsrail'in gizli bir ajanıyla iletişime geçip geçmediği" gibi sorular sorduğunu öne sürdü.

Soruları "incitici" şeklinde nitelendiren Shapiro, kitabında, "Bu sorular sadece adaylar arasında tek Yahudi olan bana mı soruluyordu, yoksa federal görevde bulunmamış herkes aynı şekilde İsrail konusunda sorguya çekiliyor muydu merak ettim." ifadesini kullandı.

Shapiro, söz konusu yaklaşımın Harris'in çevresindeki bazı isimlerin bakış açısını ortaya koyduğunu savunarak, sürecin sonunda Harris ile yaptığı konuşmanın ardından adaylıktan çekilme kararı aldığını belirtti.

2024 seçimlerinde yarışan Harris, Demokratların başkan yardımcısı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'u seçmişti.

Kaynak: AA

Kamala Harris, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demokrat Vali Shapiro'dan Ajan Soruları İddiası - Son Dakika

Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:39:38. #7.11#
SON DAKİKA: Demokrat Vali Shapiro'dan Ajan Soruları İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.