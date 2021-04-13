Denebunu Awards'ta ödüller sahiplerini buldu

Pazarlama ve reklam endüstrisine katkı sağlayan markaların ürünlerinin ve influencer'ların ödüllendirildiği Denebunu Awards, bu yıl üçüncü kez düzenlendi. Pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen tören, Denebunu YouTube hesabında yayınlandı. Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu üstlendiği, Zorlu PSM Sky Lounge'ta gerçekleşen ödül töreninde 28 kategoride markalar, 5 kategoride ise influencer'lar ödüllendirildi. Törende influencer kategorilerinde Enis Arıkan, Danla Bilic, Gamze Erçel ve Yasemin Özilhan ödül aldı.

"En iyi güzellik influencer"ı ödülü Danla Bilic'e verildi.

"En parlayan influencer" Ece Dinç oldu.

"En iyi lifestyle influencer" ödülüne Gamze Erçel layık görüldü.

Denebunu kurucu ortağı Duygu Akbudak

KONUKLARIMIN ANASINI AĞLATIYORUM

Talk şov programı ile dikkat çeen Enis Arıkan, tören öncesi gazetecilerle sohbet etti. Şov programından bahseden Arıkan, "Konuklarımın anasını ağlatıyorum. Sağ olsunlar onlar da bana katlanıyor, kırmıyorlar beni" dedi.

Enis Arıkan, "En iyi erkek influencer" seçildi.

'BEYAZ SAÇLAR YAŞANMIŞLIK'

Burcu Esmersoy, saçlarındaki beyazlar için "Onlar yaşanmışlık. Erkekte de kadında da beyaz saçı çok seviyorum" dedi.