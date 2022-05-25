Denemek için bindiği motoru geri getirmedi

Muğla'nın Menteşe İlçesinde 50 bin lira değerindeki satılık motosiklet, deneme bahanesiyle binen bir şahıs tarafından sahibinin gözleri önünde çalındı.

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Abdi İpekçi Caddesi üzeri Akyol Cami önünde meydana geldi. İddiaya göre, Gündar Kaplanoğlu'na ait 48 ADC 727 plakalı satılık motosikleti satın almak istediğini belirten bir şahıs, deneme bahanesiyle motosiklete bindi. Motosikletle biraz gezeceğini söyleyen şahıs geri gelmedi.

Kaplanoğlu, "Böyle bir hırsızlık olabileceği hiç aklıma gelmedi. Motosikleti denemek istediğini söyleyip çalıp kaçtı. Polise durumu bildirdim. Gören olursa bana ulaşmalarını rica ediyorum" dedi.

(Mustafa Altar Zeyhan/İHA)