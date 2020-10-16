Denetimde ceza yerine maske dağıtıldı - Son Dakika

Denetimde ceza yerine maske dağıtıldı

16.10.2020 14:29

Denetimde ceza yerine maske dağıtıldı -Düzce Valisi Cevdet Atay: "Çocukları örnek alın" Düzce kent merkezinde maske denetimi yapan Vali Cevdet Atay, maske dağıttı ve "Okullara gidiyorum çocuklarda çok ciddi bir bilinç var.

Denetimde ceza yerine maske dağıtıldı

- Düzce Valisi Cevdet Atay: "Çocukları örnek alın"

DÜZCE - Düzce kent merkezinde maske denetimi yapan Vali Cevdet Atay, maske dağıttı ve "Okullara gidiyorum çocuklarda çok ciddi bir bilinç var. Küçük çocukları görünce büyük duyarsız vatandaşların nasıl böyle olduğunu anlayamıyorum" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Sağlık için hepimiz için' sloganı ile başlatılan Korona virüs denetimleri Düzce'de aralıksız bir şekilde devam ediyor. Denetimlere Vali Cevdet Atay, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin'de katıldı. Denetimde vatandaşlara ve esnaflara maske dağıtımı gerçekleştirilirken, korona virüs tedbirleri hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Durum daha kötüye gitmesin diye sahada olduklarını işaret den Vali Cevdet Atay, "Durum daha kötüye gitmesin diye daha fazla vaka artışı olmasın diye biz yine sahadayız. Arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, imamlarımız, emniyet güçlerimiz hepsi canla başla çalışıyorlar. Biz hep şunu söylüyoruz, sağlık ekiplerini daha fazla yormayalım. Sağlık çalışanlarını daha fazla yormamak adına lütfen herkes kurallara uysun. Herkes bu işin bilincine varsın. Bu işin ne kadar önemli olduğunu anlasın ve ona göre davransın. Özellikle bu pozitif çıkan hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ama duyarlı vatandaş bilincinde olsunlar. İnsanlar bunun bulaşıcı bir hastalık olduğunu ve başkalarına zarar verici olduğu hiçbir zaman unutmasınlar. Lütfen evlerinde iyileşmeyi beklesinler" ifadelerinde bulundu.

Korona virüs karantina sürecinin evlerinde geçiremeyecek durumda olan vatandaşları KYK yurtlarına yerleştirdiklerini belirten Vali Atay, yurtlara yerleştirilenlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade ederek "Vatandaşlarımızın bir kısmını da yurtlara aldık. Yine tekrar ediyorum evlerinde kendi çocukları, yakınlarını, akrabalarını hastalık yayabilecekleri düşünenler varsa biz bunları alır yurtlara yerleştirir ve yurtlarda bakarız. Her türlü ihtiyaçlarını da karşılarız. Bu konuda da vatandaşlarımızın yanındayız. Ama lütfen maskelerini taksınlar. Kurallara uysunlar" dedi.

"Çocuklar daha bilinçli"

Maske takma bilincinin yetişkinlere oranla çocuklarda daha fazla olduğunu belirten Vali Atay, "Okullara gidiyorum, okullarda çocuklarda çok ciddi bir bilinç var. Çocuklarımız bu maskeyi takıyorlar. Çocuklarımızın herkese örnek olması gerekiyor. Yani küçük çocukları görünce büyük duyarsız vatandaşların nasıl böyle olduğunu anlayamıyorum. Lütfen hiçbir şey bilmiyorsalar çocuklara baksınlar" şeklinde konuştu.

Maske denetimi gün boyunca çeşitli noktalarda devam etti.

Denetimde ceza yerine maske dağıtıldı
Denetimde ceza yerine maske dağıtıldı
Denetimde ceza yerine maske dağıtıldı
Denetimde ceza yerine maske dağıtıldı

İçişleri Bakanlığı, Yasin Yılmaz, Koronavirüs, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denetimde ceza yerine maske dağıtıldı - Son Dakika

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