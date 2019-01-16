Denetimli Serbestlik Hükümlüleri Kamu Yararına Çalışacak

Kırşehir Valiliği
ile Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında "Kamuya Ücretsiz Çalışma Protokolü" imzalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın ve Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş
tarafından imzalanan protokol ile mahkemelerce verilen kararlara istinaden hükümlülerin temizlik, genel idare hizmetleri, bakım ve onarım veya çevre düzenlemesi iş kolunda ücretsiz olarak kamu yararına çalışması hedefleniyor.
Akın, valilikteki imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, protokol ile haklarında mahkemelerce kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü verilen kişilerin kamu kurumlarında ücretsiz olarak çalışacaklarını belirtti.
Protokolün birçok alanda yaşanan eleman açığının kapanması konusunda faydalı olacağını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
"İmzalanan işbirliği protokolünün amacı, salıverilen ya da kamu hizmeti cezası verilen hükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılarak toplum içinde rehabilite edilmesinin sağlanmasıdır. Valiliğimize bağlı tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya hizmet veren özel kuruluşları kapsayan protokol, mahkemece verilen kararlara istinaden temizlik, genel idare hizmetleri, bakım ve onarım veya çevre düzenlemesi iş kolunda ücretsiz olarak kamu yararına çalışmasını kapsamaktadır. İmzalanan bu protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum."
Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş de imzalanan protokol ile çeşitli sebeplerle haklarında hüküm verilen kişilerin kamu kurumlarında çalıştırılmasının amaçlandığını, hükümlülerin resmi kurumlarda çalıştırılarak kamu yararına faydalı işler yapmasının sağlandığını dile getirdi.