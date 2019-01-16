Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlik Hükümlüleri Kamu Yararına Çalışacak

Denetimli Serbestlik Hükümlüleri Kamu Yararına Çalışacak

1 saat önce

Kırşehir Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında "Kamuya Ücretsiz Çalışma Protokolü" imzalandığı bildirildi.

Denetimli Serbestlik Hükümlüleri Kamu Yararına Çalışacak, System.String[]
Kırşehir Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında "Kamuya Ücretsiz Çalışma Protokolü" imzalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın ve Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş tarafından imzalanan protokol ile mahkemelerce verilen kararlara istinaden hükümlülerin temizlik, genel idare hizmetleri, bakım ve onarım veya çevre düzenlemesi iş kolunda ücretsiz olarak kamu yararına çalışması hedefleniyor.

Akın, valilikteki imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, protokol ile haklarında mahkemelerce kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü verilen kişilerin kamu kurumlarında ücretsiz olarak çalışacaklarını belirtti.

Protokolün birçok alanda yaşanan eleman açığının kapanması konusunda faydalı olacağını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"İmzalanan işbirliği protokolünün amacı, salıverilen ya da kamu hizmeti cezası verilen hükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılarak toplum içinde rehabilite edilmesinin sağlanmasıdır. Valiliğimize bağlı tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya hizmet veren özel kuruluşları kapsayan protokol, mahkemece verilen kararlara istinaden temizlik, genel idare hizmetleri, bakım ve onarım veya çevre düzenlemesi iş kolunda ücretsiz olarak kamu yararına çalışmasını kapsamaktadır. İmzalanan bu protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş de imzalanan protokol ile çeşitli sebeplerle haklarında hüküm verilen kişilerin kamu kurumlarında çalıştırılmasının amaçlandığını, hükümlülerin resmi kurumlarda çalıştırılarak kamu yararına faydalı işler yapmasının sağlandığını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:53 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar Sosyal Medyadan Canlı Yayın Yapan Kişi, Takipçilerinin Gözü Önünde Kendini Astı

Son Dakika! Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Dolar Düşüşe Geçti Son Dakika! Merkez Bankası Piyasaları Yakından İlgilendiren Faiz Kararını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 14:47:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlik Hükümlüleri Kamu Yararına Çalışacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]