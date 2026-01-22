Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulları Temizliyor

Bolu'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler, temizlik çalışması yaptıkları okulları ikinci döneme hazır hale getiriyor.

Kamu yararına çalışma yükümlülüğü kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde belirlenen okullarda yarıyıl temizliği gerçekleştiriliyor.

Denetimli serbestlik yükümlüleri, Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bolu Fen Lisesi'nde sınıf, koridor, lavabo ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında bakım ve hijyen çalışmaları yürütüyor.

Çalışmalarla okulların ikinci döneme hazır hale getirilmesi ve yükümlülere toplumsal fayda sağlanması hedefleniyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, cumhuriyet savcısı Ekrem Demirer ve Bolu Denetimli Serbestlik Müdürü Hacı İmrağ, Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Cansever ve beraberindekiler, denetimli serbestlik yükümlüleriyle sohbet ederek, okullardaki çalışmalara katkılarından dolayı teşekkür etti.