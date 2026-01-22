Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulları Temizliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulları Temizliyor

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulları Temizliyor
22.01.2026 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da denetimli serbestlik yükümlüleri, okullarda yarıyıl temizliği yaparak topluma fayda sağlıyor.

Bolu'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler, temizlik çalışması yaptıkları okulları ikinci döneme hazır hale getiriyor.

Kamu yararına çalışma yükümlülüğü kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde belirlenen okullarda yarıyıl temizliği gerçekleştiriliyor.

Denetimli serbestlik yükümlüleri, Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bolu Fen Lisesi'nde sınıf, koridor, lavabo ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında bakım ve hijyen çalışmaları yürütüyor.

Çalışmalarla okulların ikinci döneme hazır hale getirilmesi ve yükümlülere toplumsal fayda sağlanması hedefleniyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, cumhuriyet savcısı Ekrem Demirer ve Bolu Denetimli Serbestlik Müdürü Hacı İmrağ, Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Cansever ve beraberindekiler, denetimli serbestlik yükümlüleriyle sohbet ederek, okullardaki çalışmalara katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Güncel, Kamu, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulları Temizliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Sadettin Saran’ın taktığı şalı satışa çıkardılar Fiyatını duyan mağazalara koştu Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:16
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 15:15:33. #7.11#
SON DAKİKA: Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulları Temizliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.