Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulların Bakımını Yapıyor

Giresun
ve Artvin
'de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapıyor.
Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle Türkiye
genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Giresun'da belirlenen 6 okulda çalışmalar başladı.
Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, 23 Nisan
İlkokulunda düzenlenen programda, yarıyıl tatilinde yükümlüler tarafından okullarda boya, tadilat, temizlik gibi işlerin gerçekleştirileceğini söyledi.
Alan, merkezdeki 23 Nisan İlkokulunun yanı sıra Görele
, Eynesil
, Keşap
, Espiye
ve Dereli
ilçelerinde belirlenen okullarda tadilat ve tamirat işlerinin yerine getirileceğini ifade etti.
Çalışmada emeği olanlara teşekkür eden Alan, "Öğrencilerimiz okul açılışında toplumumuzun bir parçası olan yükümlülerimizin katkısıyla temizlenmiş, boyanmış ve tadilat işleri giderilmiş okullarında eğitimlerine devam edecek." dedi.
Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Giresun Denetimli Serbestlik Müdürü Hasan Ünal ile davetliler katıldı.
Artvin
Artvin'de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan 3 yükümlü, okullarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.
Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci ve Denetimli Serbestlik Müdürü Aykut Yaşar
ile çalışmaların yürütüldüğü Artvin Karadenizbakır İlkokulunu ziyaret etti.
Başbay, okulun eksikleri hakkında Okul Müdürü
Cevat Ünal'dan bilgi aldıktan sonra, yükümlülere kolaylıklar diledi.