Son Dakika Haberleri: Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulların Bakımını Yapıyor

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulların Bakımını Yapıyor

23 dakika önce

Giresun ve Artvin'de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapıyor.

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulların Bakımını Yapıyor, System.String[]
Giresun ve Artvin'de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işleri yapıyor.

Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Giresun'da belirlenen 6 okulda çalışmalar başladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, 23 Nisan İlkokulunda düzenlenen programda, yarıyıl tatilinde yükümlüler tarafından okullarda boya, tadilat, temizlik gibi işlerin gerçekleştirileceğini söyledi.

Alan, merkezdeki 23 Nisan İlkokulunun yanı sıra Görele, Eynesil, Keşap, Espiye ve Dereli ilçelerinde belirlenen okullarda tadilat ve tamirat işlerinin yerine getirileceğini ifade etti.

Çalışmada emeği olanlara teşekkür eden Alan, "Öğrencilerimiz okul açılışında toplumumuzun bir parçası olan yükümlülerimizin katkısıyla temizlenmiş, boyanmış ve tadilat işleri giderilmiş okullarında eğitimlerine devam edecek." dedi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Giresun Denetimli Serbestlik Müdürü Hasan Ünal ile davetliler katıldı.

Artvin

Artvin'de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan 3 yükümlü, okullarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci ve Denetimli Serbestlik Müdürü Aykut Yaşar ile çalışmaların yürütüldüğü Artvin Karadenizbakır İlkokulunu ziyaret etti.

Başbay, okulun eksikleri hakkında Okul Müdürü Cevat Ünal'dan bilgi aldıktan sonra, yükümlülere kolaylıklar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:57 Kaynak: AA

Artvin, Giresun, Güncel
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