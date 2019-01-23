Son Dakika Haberleri: Denetli Serbestlik Yükümlülerine 'Mutluluğa Merhaba' Semineri

Denetli Serbestlik Yükümlülerine 'Mutluluğa Merhaba' Semineri

51 dakika önce

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerine yönelik, 'Mutluluğa Merhaba' konulu seminer düzenlendi.

Denetli Serbestlik Yükümlülerine 'Mutluluğa Merhaba' Semineri, System.String[]
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerine yönelik, 'Mutluluğa Merhaba' konulu seminer düzenlendi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine yönelik olarak diğer kurumlarla yapılan işbirliği kapsamında İçel Soroptimist Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sahar Akbari tarafından konuya ilişkin bilgiler verildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:43 Kaynak: İHA

Mersin Üniversitesi, İçel, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel
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