Denetli Serbestlik Yükümlülerine 'Mutluluğa Merhaba' Semineri
51 dakika önce
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerine yönelik, 'Mutluluğa Merhaba' konulu seminer düzenlendi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerine yönelik, 'Mutluluğa Merhaba' konulu seminer düzenlendi.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine yönelik olarak diğer kurumlarla yapılan işbirliği kapsamında İçel
Soroptimist Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, Mersin Üniversitesi
Öğretim Üyesi Dr. Sahar Akbari tarafından konuya ilişkin bilgiler verildi. - MERSİN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:43 Kaynak: İHA
Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri
2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı
Ayşen Gruda'nın Doktorundan İlk Açıklama: Vicdanımız Rahat
Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Ölümü Ünlü İsimleri Yasa Boğdu