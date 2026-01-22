Dengesini Kaybeden Engelli Adam 3. Kattan Düştü

ESKİŞEHİR'de dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştüğü öne sürülen konuşma ve duyma engelli Sedat D. (45), ağır yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Kaleler Sokak'ta meydana geldi. Babası ile birlikte 3 katlı binanın en üst katındaki dairede oturan konuşma ve duyma engelli Sedat D., iddiaya göre dengesini kaybederek evin penceresinden aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sedat D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sedat D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.