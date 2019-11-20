DENİB, Japonya'ya ihracatı arttırmayı hedefliyor

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Japonya ile olan ticari ilişkileri güçlendirmek ve bölgeye olan ihracatı artırmak amacıyla başkent Tokyo'da etkinlik düzenledi.



Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın ev sahipliğinde Tokyo Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe Tokyo Ticaret Başmüşaviri Murat Yapıcı, DENİB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Demirkan ve DENİB Genel Sekreteri Uğur Dayıoğlu katıldı. Japonya'nın ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren ve önde gelen firma temsilcilerinin yer aldığı etkinlik kapsamında Mercan ve Yapıcı, Türkiye ile iş yapmanın avantajlarına değinerek, Denizli ev tekstili sektörü hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Ardından DENİB'in faaliyetleri, Denizli ev tekstili sektörünün güçlü yanları ile küresel konumunun ve Japonya ile olan ticaret deneyiminin aktarıldığı sunuma geçildi.



"Denizli yıllık 400 milyon doların üzerinde havlu ihracatı yapıyor"



DENİB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Demirkan, DENİB tarafından son 6 yılda 20'nin üzerinde ülkede yaklaşık 60 etkinlik yapıldığını vurgulayarak şunları söyledi:



"Heimtextil ve Evteks başta olmak üzere dünyanın en önemli fuarlarında ve en prestijli etkinliklerinde 'Turkish Towels' markamızla yerimizi alıyoruz ve ilimizin ev tekstili sektörünü tanıtmaya devam ediyoruz. Japonya, dünyanın en güçlü ev tekstili ithalatçılarından biri. Havlu grubunda da 2018 yılında yaptığı 542 milyon dolarlık ithalatla ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Denizli ise dünyanın en önemli havlu ihracatçılarının başında yer alıyor. Denizli yıllık 400 milyon doların üzerinde havlu ihracatıyla dünya havlu pazarından yüzde 6'nın üzerinde pay alıyor. Japonya'nın ev tekstili sektöründeki ithalatçı yapısını, Denizli'nin ise ihracatçı kimliğini bir arada değerlendirdiğimizde güçlü işbirliği fırsatları karşımıza çıkıyor. Bu etkinliğin iki ülke arasındaki ticari işbirliğini geliştirmesini temenni ediyoruz. Bu vesileyle Japon alıcıları Denizli'ye beklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi. - DENİZLİ