Deniz Baykal ve MHP'li eski yöneticilere kaset kumpasında 2 polis tutuklandı

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticiler ve milletvekillerine ait müstehcen görüntüleri basın yoluyla dağıtılması soruşturmasında eski polis memurları A.Y.E. ile A.B., Tekirdağ'da saklandıkları FETÖ'nün hücre evinde yakalandıktan sonra tutuklandı.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticiler ve milletvekillerine ait müstehcen görüntüleri basın yoluyla dağıtılması soruşturmasında FETÖ'ye üye olmak suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezası ile yargılanan meslekten ihraç edilen eski polis memurları A.Y.E. ve A.B.'nin Tekirdağ'da örgüte ait hücre evinde saklandıkları belirlendi. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanan A.Y.E. ve A.B., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.