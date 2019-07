Deniz fenerinde 99 yıldır aynı aile görev yapıyor

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, Özkan ailesinin görev yaptığı Bafra Deniz Feneri, 138 yıldır Karadeniz 'i aydınlatıyor. 21 yıldır Bafra Deniz Feneri'nde seyir yardımcısı olarak çalışan Fikret Özkan (56), "Ailemiz bu fenerde 99 yıl görev yaptı. Burada doğup büyüdüm. Hayatım bu fenerin yanında geçti. Şimdi de eşim ve kızımla birlikte burada yaşıyoruz. Mesleğimi çok seviyorum" dedi.1920 yılında Recep Özkan , fenerin bulunduğu yerden kıyıya 700 metre daha yaklaştırılması işinde çalıştıktan sonra fenerde görev yapmaya başladı. Yaklaşık 20 yıl sonra bu görevi oğlu Hakkı Özkan'a devretti. 33 yıl görev yapan Hakkı Özkan'dan sonra bayrağı oğlu Ferşat Özkan aldı. 25 yıl burada çalışan Ferşat Özkan ardından görevini kardeşi Fikret Özkan'a bıraktı. 21 yıldır Bafra Deniz Feneri'nde seyir yardımcısı olarak çalışan Fikret Özkan, ailesiyle birlikte fenere ait lojmanda yaşıyor. Evli ve 1 çocuk babası olan Özkan, ömrünü burada geçiriyor.Deniz feneri, özellikle son yıllarda, denizle ilgilenenlerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekmeye başladı. Kuleyi ziyarete gelen fotoğraf tutkunları asırlık deniz fenerini farklı açılardan fotoğraflıyor.'HAYATIM FENERİN YANINDA GEÇTİ'Fikret Özkan, bölgede Fransızlar tarafından inşa edildiğini belirttiği deniz fenerinin gemiler için çok önemli olduğunu söyledi. Özkan, "Bu fener Fransızlar tarafından yapılmış. Bizim ailemiz de bu fenerde 99 yıldır görev yapıyor. Burada doğup büyüdüm. Hayatım bu fenerin yanında geçti. Şimdi de eşim ve kızımla birlikte burada yaşıyoruz. Mesleğimi çok seviyorum. Burada bir arıza olduğunda hemen müdahale ediyorum. Bakımını yapıyorum. Deniz feneri denizciler için çok önemlidir. Gemilerin rota feneridir. Yol gösterir. Kaptanlara geminin kıyıya olan mesafesini gösterir. Önceden feneri her akşam ben yakıyordum şimdi fotoselli olduğu için hava karardığında kendi yanıyor, aydınlandığında ise sönüyor. Arıza yaptığında hemen müdahale ediyorum. Bu meslek seyrek yapılan bir meslek. Ama ben mesleğimi seviyorum. Burası denize sıfır bir nokta. Kışın fırtınası dev dalgaları oluyor ama bu meslek benim için ata, baba mesleği. Onun için bu mesleği sürdürmeye devam ediyorum" dedi.'MAHALLENİN SİMGESİ FENERE İLGİ ÇOK' Fener Mahallesi sakinlerinden Erhan Erdoğan da, Bafra Deniz Feneri'ne ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Kent dışından gelenler çok oluyor. Fransızlar geldi. Her gelen fotoğraf çekiyor. Ayrıca fotoğraf sanatçıları da gelip özel çekim yapıyorlar. İnternette de çok fotoğrafları var. Bu fener 138 yıllık. Mahallemizin simgesi bu fenere ilgi çok. Zaten mahallemizin adı da 'Fener Mahallesi' diye geçiyor" diye konuştu.'FENER, GEMİCİLERİN OLMAZSA OLMAZIDIR'Asırlık fenerin özellikle son dönemde ilgi odağı haline geldiğini anlatan Berati Özkan ise "Sosyal medyadan görüp gelenler çok oluyor. Vatandaşlar özellikle son dönemde çok ilgi göstermeye başladı. Buranın sahili de çok güzel, deniz fenerinin fotoğraflarını çekiyorlar. Zaten deniz feneri her yerde yok. O yüzden insanlar merak ediyorlar. Bu fener çok önemli. Gemi kaptanlarına kılavuz oluyor. Teknoloji ilerledi ama bu deniz feneri gemiciler için olmazsa olmazdır" ifadelerini kullandı.BAFRA FENERİBafra Deniz Feneri, 26 metrelik bir kule üzerinde bulunuyor. Kule demirden yapılması nedeniyle Türkiye 'de tek olma özelliğine sahip. Fenere kulenin içindeki 106 basamakla ulaşılıyor. Kızılırmak Nehri'nin, Karadeniz'e döküldüğü son noktada bulunan fenerin ışığı en fazla 25 mil uzaklıktan görülebiliyor. Fener, kendi ekseni etrafındaki tam bir turunu 4,5 saniyede tamamlıyor.

