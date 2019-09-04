Son Dakika Haberleri: Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'na doğru
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Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'na doğru

1 saat önce

Türkiye Yelken Federasyonunun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübünün iş birliğinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, İstanbul'da yapılacak.

Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'na doğru, System.String[]

Türkiye Yelken Federasyonunun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübünün iş birliğinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, İstanbul'da yapılacak.

Caddebostan- Adalar parkurunda 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, şamandıra ve coğrafi rotalarda olmak üzere toplam 6 yarış yapılacak.

Yarışlarda, Eker, Ford Otosan, GSK, Mercedes-Benz Türk, Borusan Holding, Sahibinden.com, Dunapack Packaging, TWRE (Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları Grubu), Edenred, Permolit Team Ladies First, MSI Sailing Team AG, İstanbul Yelken Kulübü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Pupa Doğuş Üniversitesi ve AÇEV takımları yer alacak.

Deniz Kızı Ulusal Yelken Kupası organizasyonu, 8 Eylül Pazar günü akşam düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

İstanbul, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:36 Kaynak: AA
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