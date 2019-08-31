Deniz kuvvetleri'ne 390 genç subay katıldı

YALOVA Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 36 haftalık eğitimlerini tamamlayan 390 teğmen törenle mezun oldu. Dönem birincisi teğmenlerin diplomalarını Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal verdi

Altınova'da bulunan Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 36 haftadır eğitim alan 381 teğmen ile astsubaylıktan subaylığa geçiş yapan 9 teğmen, düzenlenen yemin töreni ile mezun oldu. Törene, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler, Deniz Kuvvetleri Personel Başkanı Tuğamiral Nihat Baran, askeri ve mülki erkan ile mezun olan teğmenlerin aileleri katıldı.

'AİDİYET DUYGUSU VE DEĞERLERE SAHİP DENİZ SUBAYLARI YETİŞTİRDİK'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra törende konuşan Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, "Bir topluluğun gücü, o topluluğu oluşturan bireylerin paylaştıkları ortak değerlere olan bağlılığı ile ölçülür. Eğer paylaşacak değerler yoksa, insanlar birbirlerine aldırmazlar. Birbirlerinin sorun ve dertlerine kayıtsız kalırlar. Ortak değerlere bağlılık ve bu değerlerin herkes tarafından paylaşılması kuvvetli bir kurum kültürü ve aidiyet duygusu ile gerçekleşir. İşte bizler de bu süreçte değerlerini paylaşan kuvvetli bir aidiyet duygusu ve değerlere sahip deniz subayları yetiştirdik. 'Anavatanda güvende olmak için denizlerde güçlü olmak, tüm dünyada söz sahibi olmak için tüm denizlerde var olmak' sloganı ile dünyanın tüm denizlerinde bayrağımızı dalgalandıran gemilerimizde görev yapmak üzere yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz, omuzlarına yüklenen sorumlulukların üstesinden gelebilecek komutanlık, liderlik ve yöneticilik becerileri gelişmiş iyi birer deniz subayı olarak mezun olmaktadır. Yürekleri deniz ve yurt sevgisi ile dolu genç teğmenlerimizin vatanımızın, milletimizin bölünmezliği ve bekası ile Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması için verilecek her göreve her yerde ve her zaman hazır olduklarını gururla ifade etmek isterim" dedi.

Törende daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, dönem birincisi teğmenlerin diplomalarını verdi. Donanmaya katılan askerler adına dönem kütüğüne bröveyi ise dönem birincisi Dz. Tğm. Ahmet Özdeş çaktı. Tören geçiş töreni ile sona erdi.