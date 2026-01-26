Deniz Sağdıç\'tan Sürdürülebilir Sanat Projesi

Sanatçı Deniz Sağdıç, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yolcular tarafından unutulan ve atık haline gelen çok fazla valiz olduğunu belirterek, "İnşallah, önümüzdeki dönemlerde burada unutulan, atık haline gelen valizlerden güzel, büyük bir portre yapmayı planlıyoruz." dedi.

Sağdıç'ın atık ürün ve objeleri sanat eserine dönüştürdüğü çalışmalarından hazırlanan "Sürdürülebilir Sanat" sergisi, Ankara Esenboğa Havalimanı TAV Galeri'de sanatseverlere sunuluyor.

Günde yaklaşık 40 bin yolcunun kullandığı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 29 Aralık 2025'te açılan ve bugün kapanışı yapılan sergi, kamusal alanda sanatla sürdürülebilirlik bilincini bir araya getirerek geniş izleyici kitlesine ulaştı.

Sanatçı Sağdıç, AA muhabirine, sergide karton, plastik, kablo ve farklı atık türlerinden üretilmiş 10'dan fazla eserin yer aldığını belirterek, çalışmalarının temel amacının ayrıştırma kültürüne katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Her eseri tek bir materyal ve teknikle oluşturduğunu anlatan Sağdıç, "Benim eserlerime bakan izleyiciler, 7'den 77 yaşına kadar her türlü birey, 'karton atıklarından yapılmış bir eser gördüm' diyerek, aslında zihninde ayrıştırmayı netleştirmiş oluyor ya da 'plastik atıklarından bir eser gördüm' ya da 'kablo atıklarından bir eser gördüm' diyerek, aslında zihninde bu ayrıştırmayı gerçekleştirerek kalbine kodladığı bir durumu oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

"Çöp poşeti bulmak, renkli poşet bulmak daha zorlaştı"

Atıkların yalnızca çöp olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Sağdıç, "Bunlar birer ham madde. Doğru kullanılırsa, sanat eseri dediğimiz estetik dille ifade edilen bir yapıyı bile biçimlendirebilirsiniz. Öncelikle ayrıştırma kültürünün inşası, ardından ayrıştırılan materyallerin yeniden değerlendirilmesi mevzusu" diye konuştu.

Sağdıç, her bir eserin toplamda 100 ila 150 saat arasında tamamlandığını dile getirdi.

Tüketim alışkanlıklarının atık üretimini artırdığına dikkati çeken Sağdıç, "Materyal seçiminde ya da materyali bulmakta zorlanmıyoruz. Çünkü, gerçekten tüketici bir toplumuz ve tüketimin olduğu her yerde de atık var. Ama tabii bazı nesneleri artık bulamıyorum. Bu yüzden de çok mutluyum. Özellikle poşet deryası içerisinde yüzerken 2010 ile 2014 yıllarında, şu an gerçekten çöp poşeti bulmak, renkli poşet bulmak daha zorlaştı. Bu da aslında sürdürülebilirlik adına, doğa ve çevre adına olumlu ve pozitif bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

"Sıfır Atık Projesi ile sürdürülebilirlik, ileri dönüşüm ciddi bir dikkat oluşturdu"

Sağdıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin farkındalık açısından önemli bir eşik olduğunu belirterek, projenin toplumsal bilince katkı sunduğunu dile getirdi.

Söz konusu dönemde dünyada bilinçsiz bir tüketim anlayışının hakim olduğunu kaydeden Sağdıç, "Sıfır Atık Projesi ile sürdürülebilirlik, ileri dönüşüm ve geri dönüşüm gibi kavramların sıkça dile getirilmesi, bu konuda ciddi bir dikkat oluşturdu." dedi.

Sağdıç, kamusal alanlarda sergi açmayı özellikle tercih ettiğini, sanat galerilerine gitme imkanı bulamayan kitleleri sanatla buluşturmayı amaçladığını anlatarak, havalimanlarının bu açıdan önemli bir alan olduğunu söyledi.

Öte yandan Sağdıç, TAV ile işbirliği içinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda unutulan ve atık haline gelen valizlere yönelik özel bir proje planladıklarını açıkladı.

Ankara'da çok sayıda terk edilen valiz bulunduğunu belirten Sağdıç, "İnşallah, önümüzdeki dönemlerde burada unutulan, atık haline gelen valizlerden güzel, büyük bir portre yapmayı planlıyoruz." dedi.

Sağdıç, çalışmalarını yurt dışında da sürdürdüğünü aktararak, bugüne kadar Singapur, Hong Kong, New York ve Japonya başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarında sergiler açtığını anlattı.

En son sergi anlaşmasının Arjantin ile yapıldığı bilgisini veren Sağdıç, nisanda bu ülkede sanatseverlerle buluşmayı planladıklarını bildirdi.