Deniz suyu 30 metre çekildi - Son Dakika

Deniz suyu 30 metre çekildi
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Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka mahallesinde deniz suyu mevsimsel hava şartları nedeniyle yaklaşık 30 metre çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:50 Kaynak: İHA
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka mahallesinde deniz suyu mevsimsel hava şartları nedeniyle yaklaşık 30 metre çekildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı fırtına uyarısından sonra başlayan çekilme bugün öğle saatlerinde devam etti. Deniz suyu çekilmesinin Ekim-Nisan ayları arasında belli aralıklarla sürdüğü açıklanırken, son günlerde meydana gelen depremler ile bir alakasının bulunmadığı, fırtına ve yağmur gibi doğal olaylar esnasında gel-git olaylarının yaşanabileceği açıklandı.
(Bekir Tosun/İHA)
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