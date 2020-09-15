Deniz taşımacılığında güvenli liman: Türkiye - Son Dakika

Deniz taşımacılığında güvenli liman: Türkiye

Utku ŞimşekANKARA (İHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020 yılı Ağustos ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artarak, 1 milyon 31 bin 447 TEU olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Deniz taşımacılığında güvenli liman: Türkiye, System.String[]

Utku Şimşek

ANKARA (İHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020 yılı Ağustos ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artarak, 1 milyon 31 bin 447 TEU olarak gerçekleştiğini açıkladı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ağustos ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemelerinin de bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 5 artarak 405 bin 744 TEU olduğunu bildirdi. Açıklamada, 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde limanlarda elleçlenen konteyner miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azalarak 7 milyon 410 bin 748 TEU olarak gerçekleştiği bildirildi. Ayrıca, elleçlenen yük miktarının ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 325 milyon 66 bin 350 ton olarak gerçekleştiği kaydedildi.

239 MİLYON 387 BİN 441 TON DIŞ TİCARET YÜKÜ DENİZ YOLUYLA TAŞINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, dış ticaret amaçlı konteyner yüklemelerinin ise Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 775 bin 519 TEU olduğunu bildirdi. Ağustos ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemelerinin de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 405 bin 744 TEU olduğu belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"İthalat amaçlı konteyner boşaltmaları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artarak, 369 bin 775 TEU olarak gerçekleşti. 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalışla 5 milyon 830 bin 596 TEU oldu."

Bakanlık, 2020 yılı Ağustos ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalarak 10 milyon 727 bin 545 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarının ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarak 18 milyon 766 bin 397 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Ayrıca açıklamada, 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 239 milyon 387 bin 441 ton olduğu kaydedildi.

TRANSİT ELLEÇLEMELER YÜZDE 28 ARTTI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılı Ağustos ayında limanlarda elleçlenen transit konteyner miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 artarak 190 bin 168 TEU olduğu ifade edilirken, yük miktarının ise yüzde 4,2 artarak 6 milyon 391 bin 765 ton olduğu kaydedildi. Açıklamada, en fazla konteyner elleçlemesinin ise Ambarlı Liman Başkanlığı idari sahasında gerçekleştiği ve Ağustos ayında söz konusu Liman Başkanlığında 257 bin 587 TEU konteyner elleçlendiği belirtildi. Yük bazında ise en çok Kocaeli Liman Başkanlığı idari sahasında elleçleme yapıldığı ve toplam 6 milyon 143 bin 163 ton yük elleçlemesi gerçekleştiği bildirildi.

EN FAZLA KONTEYNER İHRACATI İSPANYA'YA GERÇEKLEŞTİ

Bakanlık açıklamasında, 2020 yılı Ağustos ayında limanlarda deniz olu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesinin 42 bin 816 TEU ile İspanya'ya giden konteynerlerin oluşturduğu ve yük bazında da en fazla ihracat amaçlı yük miktarının 951 bin 227 ton ile İspanya'ya gerçekleştirildiği kaydedildi. İspanya'yı, sırasıyla, Yunanistan ve Belçika'nın takip ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasının ise 71 bin 22 TEU ile Yunanistan'dan gelen konteynerlerin oluşturduğu belirtilirken, "Bu yüklerin yüzde 96,9'u olan 68 bin 816 TEU'su yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Yunanistan'ı sırasıyla, 51 bin 187 TEU ile Mısır'dan ve 44 bin 285 TEU ile İsrail'den gelen konteyner taşımaları takip etti" denildi. Yazılı açıklamada ayrıca, 2020 yılı Ağustos ayında deniz yolu ile yapılan dış ticarette en fazla yük elleçlemesinin ise 4 milyon 851 bin 950 ton ile Rusya ile yapılan taşımalarda gerçekleştiği kaydedildi. Bakanlık, dış ticarette taşınan konteynerlerin yüzde 9,2'sinin Türk bayraklı gemiler ile gerçekleştiğinin de altını çizdi.

EN FAZLA ELLEÇLEME TAŞ KÖMÜRÜNDE OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2 milyon 214 bin 46 ton ile dış ticarette limanlarda en fazla miktarda elleçlemesi yapılan yük cinsinin taş kömürü olduğunu bildirdi. Taş kömürünü sırasıyla, 2 milyon 141 bin 43 ton ile hurda demir ve 1 milyon 891 bin 309 ton ile ham petrol yük cinsi takip etti.

(İHA)

Ağustos, İhracat, Liman, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 11:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Deniz taşımacılığında güvenli liman: Türkiye - Son Dakika Ekonomi

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